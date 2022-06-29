G7擬設油價上限 防普亭發戰爭財 俄嗆改天然氣合約報復

G7將對俄羅斯出口的原油及天然氣設定價格上限。圖為英國首相強生（左起）、美國總統拜登、德國總理蕭茲、法國總統馬克宏與義大利總理德拉吉等G7領袖，28日在德國艾爾莫城堡開會。（Getty Images）

7大工業國（G7 ）28日在德國艾爾莫城堡閉幕，同意研究給俄國 石油價格設上限，以減少俄國總統普亭的戰爭資金，並承諾提供45億美元，援助因烏克蘭 穀物未能出口而糧食短缺的47個國家，此外，還敦促北京勸俄國停止侵略烏克蘭。

G7是想把跟俄油相關的金融服務、保險和船運與俄油價格上限掛鉤，如果發貨商或進口商想使用保險等服務，則須同意在一定價格區間內購買俄油。

峰會公報寫道：「我們邀請所有志同道合的國家考慮加入我們的行動。」

G7希望給俄油價格設上限，不讓俄國從入侵烏克蘭造成的能源價格飆漲獲利。國際能源署6月月報顯示，俄國5月原油出口量下降，營收卻成長。

一名美國官員說，限制其他國家購買俄油的價格能限縮「普亭發動戰爭的資源，並使油市更穩定，供應更安全」。

俄國政府稱，如果西方給俄油價格設上限，俄國天然氣巨擘俄羅斯天然氣工業股份公司將修改供貨合約條款。

G7還承諾提供45億美元，對抗全球飢餓問題。美國資深官員說，美國將提供其中過半數金額，G7這筆錢將用來解決47個國家的飢餓困境和資助區域組織。部分非政府組織批評G7出錢太少。聯合國世界糧食計畫署說，今年就需要222億美元。

此外，G7敦促北京勸俄國停止侵略烏克蘭，並放棄在南海「聲索廣闊的水域」，以維護和平解決爭端的原則。

G7公報說，北京應施壓俄國立刻且無條件從烏克蘭撤軍，因為國際法院已裁決俄國應停止其軍事行動，聯合國大會也做出相關決議。

G7公報還寫著，「嚴重關切」中國人權狀況，包括新疆和西藏的強迫勞動，北京也應信守承諾，維持香港自由和高度自治。公報還批評中國非市場政策扭曲全球經濟，是公報首次直接批評中國。