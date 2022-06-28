北韓梅雨季 南韓呼籲洩洪前事先通知避免釀災

南韓救援人員20日預演洪災可能情況。（歐新社）

韓聯社首爾28日報導，南韓 統一部28日發佈立場文件稱，梅雨期韓朝接壤地區洪澇情況引人憂慮，請求朝方在黃江水壩等上游開閘泄洪前予以事先通知。

統一部表示，這是為防止接壤地區的居民生命和財產受損的最基本措施。統一部之所以公開發佈立場是由於目前韓朝之間的通信不順暢。由於北韓 地區出現暴雨 天氣，韓朝聯絡辦公室聯絡管道出現技術性問題，軍方軍事通信線也未能接通。待日後通信線路恢復正常，韓方將正式對北韓發送通知。

統一部官員當天接受記者採訪時表示，當天上午9時韓方為與朝方進行聯絡辦公室間的例行通話多次撥打電話，但未能接通。使用與聯辦相同通信線路的板門店管道也無法正常工作。從北韓普降大雨的情況推測，通信線路或因此發生技術故障。韓軍當天上午8時雖通過西海軍事線路與朝方進行了例行通話，但線路不穩定。

據悉，北韓地區從前一天起正式進入梅雨期，降雨預計持續至30日。由於雨量大，北韓有可能單方面開閘泄洪。北韓在2020年雨季時曾多次打開黃江水壩泄洪，致使京畿道坡州市和漣川郡的居民緊急撤離。

另外，南韓統一部長官權寧世當天訪問毗鄰朝鮮的京畿道漣川郡的一處水庫，視察了洪災預防設施。