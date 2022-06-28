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控美國建立亞洲北約 北韓稱加強防禦 集會宣傳：核彈頭射美

編譯中心／綜合27日電
北韓今年舉行多次飛彈試射。圖為領導人金正恩3月督導Hwasong-17「新型」洲際彈道飛彈。(Getty Images)
北韓今年舉行多次飛彈試射。圖為領導人金正恩3月督導Hwasong-17「新型」洲際彈道飛彈。(Getty Images)

北約峰會在即，北韓外交部26日在官網上發聲明批評美國持續對北韓展現「敵視態度」，更聲稱「美國公然與日本、和南韓舉行聯合軍事演習，顯示美國正全力打造亞洲式北約」，平壤當局因此再次確認有必要強化壓制敵對行為的力量。

韓聯社報導，北韓外交部在官網以「造成情勢惡化的危險圖謀」為題的文章中提到，美國國務院高層官員經常在北韓議題上做出「強力因應」、「短期及長期軍事因應態勢協調」等脅迫性發言。

北韓外交部批評，「應該專注在外交上的美國國務院官員卻對軍事說長道短」，「這也明確顯示美國意圖以力量顛覆我國制度的野心沒有絲毫改變」，表示若美國還是展現這種以力量解決問題的態度，「以強對強立場對待美國也是理所當然的事」，昭示絕不示弱的決心，警告美方好好看著他們日益高張的反美意志。

韓聯社分析，北韓外交部應是針對美國北韓特使金星容（Sung Kim）早前在美日韓對北韓代表會談中的發言；金星容當時提到北韓正在準備進行第7次核試驗，表示美國已準備好強化防禦能力與遏制力，作為對北韓可能挑釁行為的短期與長期軍事因應措施，保護盟國不受威脅。

北韓並未明確提及該國的核子計畫或飛彈計畫，但表示美國的敵意迫使該國發展防禦行動。

日本海上自衛隊與美國海軍進行聯合訓練。（取材自推特）
日本海上自衛隊與美國海軍進行聯合訓練。（取材自推特）

美國堅持北韓必須放棄核武器，並多次提出隨時「無條件」與北韓官員會面，討論北韓棄核的問題，但是北韓拒絕華府的提議。

此外，北韓外交部也提到美國「意圖設立亞洲版北大西洋公約組織」，「這讓我們再次深刻體認到，有必要培養能確實壓制美國所有敵對行為更強大的力量」。

北韓時隔5年重新開始在韓戰紀念日舉行反美集會，也顯示北韓與美國、南韓的敵對態勢升溫。25日在北韓首都平壤市舉行的反美集會中，甚至出現核彈頭射程能達到美國本土的宣傳內容。

根據北韓中央電視台播出影像，25日在平壤青年公園舉行的反美集會中，寫著「朝鮮（北韓）的回答」的大型看板上，畫著以數枚洲際彈道飛彈（ICBM）攻擊美國國會大廈及國旗的圖案。

北韓 平壤 國務院

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