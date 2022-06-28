專家警告：致命X疾病將大爆發 可能是人畜共通傳染病

英國傳染病專家警告，未來可能會出現越來越多疫情。圖為伊拉克發現克里米亞剛果出血熱病例。(歐新社資料照片)

新冠病毒肺炎疫情 尚未完結之際，英媒今天引述蘇格蘭愛丁堡大學傳染病流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）警告，有跡象表明一場大規模、新且致命的疾病即將爆發。

香港01報導引述「太陽報」報導，伍爾豪斯認為疾病X（Disease X）即將出現。世界衛生組織（WHO）網站指出，疾病X代表一種已知、嚴重的國際流行病，或由現時未知、會導致人類疾病的病原體引起。而他們在2021年警告，下一場大流行規模或與黑死病類似，估計會導致7500萬人死亡。

英國 衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）近期在污水中發現疫苗 衍生株第2型小兒麻痺病毒（Vaccine-Derived PolioVirus type 2，VDPV2），懷疑病毒可能是由在海外接種口服疫苗的人士帶到英國，並在境內的少量人群中傳播。

除新冠肺炎和小兒麻痺之外，英國今年還爆發了禽流感、拉薩熱（Lassa Fever）、克里米亞剛果出血熱（Crimean-Congo Hemorrhagic Fever，CCHF）和猴痘（Monkeypox）病例。

伍爾豪斯覺得，這代表未來將有更重大的事件爆發，「21世紀初將是新興傳染病爆發的完美時機，所有跡象都表明，未來可能會出現越來越多疫情，而且這種情況會變得更糟」。

報導指出，科學家相信，下一次大流行很可能是由「人畜共通傳染病」（Zoonotic）引起，雖然「X疾病」出現的時間與方法難以被預測。

專家表示，人口增長、窮國經濟起飛、野生動物貿易增加、人類侵占叢林和森林等行為，都將推動新病毒與現有病毒的傳播。生態健康聯盟數據顯示，地球的167萬種未知病毒中，有82.7萬種有可能從動物傳染給人類，而相關病毒還可能具有高傳染力和致命性。東英吉利大學醫學專家亨特（Paul Hunter）指出，「我們需要加強防範，並持續進行監測，以免新病毒像新冠一樣，在世界來得及採取行動前，就迅速傳播，殺死數百萬人」。