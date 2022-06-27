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北約峰會前夕 秘書長坦言：中國崛起是挑戰

編譯中心／綜合26日電
北約秘書長史托騰柏格指中國崛起對北約來說是挑戰。(美聯社)
北約秘書長史托騰柏格指中國崛起對北約來說是挑戰。(美聯社)

歐美軍事同盟北大西洋公約組織將在本月底於西班牙馬德里召開峰會，秘書長史托騰柏格指出，由於中俄在外交和軍事上合作，以及北京否定歐洲安全的核心原則，中國崛起對北約來說是挑戰。

由歐洲和美國30個國家組成的北約組織，預計29日、30日在西班牙首都馬德里召開峰會。本次峰會的重頭戲是烏克蘭危機和新版的「戰略構想」（Strategic Concept），此外日本、南韓、澳洲、紐西蘭的領導人也將首次受邀出席。

北約秘書長史托騰柏格接受德國「明鏡周刊」訪問時表示，2010年在葡萄牙里斯本峰會通過的戰略構想完全沒提到中國，這次不會再發生。他表示，中國不是北約的對手，不過中國的崛起對北約的利益、安全和價值是挑戰。

針對中國帶來的挑戰，史托騰柏格分析說，首先是獨裁國家不理會以規則為基礎的國際秩序，沒有分享一樣的價值，例如北京鎮壓國內的民主勢力和維吾爾人等少數民族。其次，北京和莫斯科在外交上相互支持，在軍事上緊密合作。最後，北京首度明白表示反對北約擴張，此舉等於否定歐洲安全的核心原則，即每個國家有權選擇自己想加入哪一個防衛合作組織。

這次峰會的重點是烏克蘭危機，史托騰柏格指出，北約上次通過戰略構想的2010年，俄國總統麥維德夫還來作客；如今俄國發動二戰以來歐洲最大規模的戰爭，直接威脅北約的安全和價值，這部分新版的戰略構想將多加著墨。

此外，地主國西班牙正在遊說成員國更加關注來自北約南側非洲的安全威脅。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯一直在推動北約擴大範圍，幫助處理如非洲的「政治使用能源和非法移民」問題。馬德里還擔心非洲沙赫爾地區無法無天和暴力的伊斯蘭主義運動。

對西班牙來說，這個問題尤其嚴重，西班牙是非洲不合法移民進入歐洲的主要門戶，而且依賴阿爾及利亞供應天然氣。

北約 北京 非法移民

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