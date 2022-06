南非夜店驚傳22年輕人集體死亡 遺體散布桌椅、地板

BBC報導,南非 南部東開普省的印度 洋沿岸城市東倫敦,一間夜店「恩尤貝尼酒館」(Enyobeni Tavern)今天稍早驚傳至少22人離奇倒地死亡,死者都是年齡介於18至20歲的年輕人。警方正對此展開調查。

東開普省社區和安全部門官員說,排除死因是踩踏的可能性,「很難相信這是踩踏,因為死者身上沒有明顯的開放性傷口」。根據當地地區性報紙DispatchLive報導:「屍體散布在桌子、椅子和地板上;沒有明顯的受傷跡象。」

電視台拍攝的畫面顯示,警方試圖安撫聚集在夜店外的家長和圍觀者。警方告訴南非電視頻道Newzroom Afrika:「我們正在展開調查,現階段不做任何猜測。」

許多罹難者的家屬無法看到罹難者遺體,當地人呼籲關閉現場,緊急部門人員也在現場待命。

據南非每日電訊報導,22名年輕人為何離奇死亡,有部分人推測,這些年輕人的死因可能是接觸到某種毒藥。有民眾在推特 上傳影片指稱,事發當晚夜店外萬頭攢動,年輕男女在戶外隨音樂起舞,明顯過於擁擠,因此有人揣測當時可能發生踩踏事故,但死者又沒有明顯外傷,另一種說法是,這些年輕人的死因可能是接觸到某種毒藥,也可能是未成年就飲酒過量,或喝下不該喝的物品,或是夜店裡密閉空間氧氣不足。

南非南部東開普省印度洋沿岸城市東倫敦夜店「恩尤貝尼酒館」26日稍早驚傳至少22人離奇倒地死亡,警方將遺體一一運出。(歐新社)

22 people died in an East London tavern, ENYOBENI, after a stampede. Cause investigated. Numerous injured. Emergency services and the police are still working on the scene. Forensic investigation underway. #SABCNEWS pic.twitter.com/rj3vPlXrzN