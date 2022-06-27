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南非夜店驚傳22年輕人集體死亡 遺體散布桌椅、地板

編譯羅方妤／綜合26日電
南非南部東開普省印度洋沿岸城市東倫敦夜店「恩尤貝尼酒館」26日稍早驚傳至少22人離奇倒地死亡，家屬悲痛萬分。(路透)
南非南部東開普省印度洋沿岸城市東倫敦夜店「恩尤貝尼酒館」26日稍早驚傳至少22人離奇倒地死亡，家屬悲痛萬分。(路透)

BBC報導，南非南部東開普省的印度洋沿岸城市東倫敦，一間夜店「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）今天稍早驚傳至少22人離奇倒地死亡，死者都是年齡介於18至20歲的年輕人。警方正對此展開調查。

東開普省社區和安全部門官員說，排除死因是踩踏的可能性，「很難相信這是踩踏，因為死者身上沒有明顯的開放性傷口」。根據當地地區性報紙DispatchLive報導：「屍體散布在桌子、椅子和地板上；沒有明顯的受傷跡象。」

電視台拍攝的畫面顯示，警方試圖安撫聚集在夜店外的家長和圍觀者。警方告訴南非電視頻道Newzroom Afrika：「我們正在展開調查，現階段不做任何猜測。」

許多罹難者的家屬無法看到罹難者遺體，當地人呼籲關閉現場，緊急部門人員也在現場待命。

據南非每日電訊報導，22名年輕人為何離奇死亡，有部分人推測，這些年輕人的死因可能是接觸到某種毒藥。有民眾在推特上傳影片指稱，事發當晚夜店外萬頭攢動，年輕男女在戶外隨音樂起舞，明顯過於擁擠，因此有人揣測當時可能發生踩踏事故，但死者又沒有明顯外傷，另一種說法是，這些年輕人的死因可能是接觸到某種毒藥，也可能是未成年就飲酒過量，或喝下不該喝的物品，或是夜店裡密閉空間氧氣不足。

南非南部東開普省印度洋沿岸城市東倫敦夜店「恩尤貝尼酒館」26日稍早驚傳至少22人...
南非南部東開普省印度洋沿岸城市東倫敦夜店「恩尤貝尼酒館」26日稍早驚傳至少22人離奇倒地死亡，警方將遺體一一運出。(歐新社)

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