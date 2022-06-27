我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

法國3月底剛關燃煤電廠 如今能源告急考慮重啟

編譯中心／綜合26日電
法國東部聖阿沃爾德的燃煤電廠。(Getty Images)
法國東部聖阿沃爾德的燃煤電廠。(Getty Images)

由於俄羅斯限制天然氣出口，以報復歐美國家支持烏克蘭，法國成為最新一個為能源傷透腦筋的國家，當局26日宣布，正考慮重新開放最近關閉的燃煤發電廠。此外，法國幾家大型能源公司的負責人也敦促民眾和企業立即減少用電量，為迫在眉睫的能源危機做好準備。

央廣報導，法國能源轉型部在一份聲明中說，由於烏克蘭的情況以及對能源市場的影響，正考慮今年冬天重新啟動在法國東部聖阿沃爾德（Saint-Avold）的燃煤電廠。但聲明補充說，法國的燃煤發電仍將維持在低於1%，並且不會使用俄羅斯煤炭。聲明強調，總統馬克宏最終關閉法國所有燃煤電廠的承諾，不會改變。

聖阿沃爾德在今年3月31日才關閉，法國目前唯一仍在運轉的燃煤發電廠位於西部的科爾德邁鎮（Cordemais）。法國大部分電力來自核電，在2020年占了67%，煤炭僅占發電量的0.3%。

除了法國，奧地利、德國和荷蘭最近都宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭的影響，將利用更多煤炭發電來滿足能源需求。但是，重新轉向化石燃料已經引發歐盟執委會和環保人士的擔憂。他們表示，歐盟將無法實現削減污染性能源的目標，並可能給氣候帶來災難性後果。

另一方面，法國能源公司Engie、法國電力集團（EDF）及石油巨擘道達爾集團（Total）3家公司的執行長，26日在法國「週日報」發表公開信呼籲：「今年夏天儘快採取行動，將使我們能夠在下個冬天開始時做好更好的準備，特別是維持我們的天然氣儲存量。」他們說，應該「立即集體採取大規模」努力限制消費。

法國總理柏納23日表示，法國計畫在初秋前填滿天然氣儲存設施。法國的天然氣儲存場目前只填滿59%。法國媒體3月報導，在美國表示準備增加對歐洲的天然氣交付量後，政府正與道達爾集團商談提高接收液化天然氣的能力。

天然氣 烏克蘭 俄羅斯

上一則

北約峰會前夕 秘書長坦言：中國崛起是挑戰

下一則

南非夜店驚傳22年輕人集體死亡 遺體散布桌椅、地板

延伸閱讀

俄羅斯債務違約 1918年以來首次無力支付債券利息

俄羅斯債務違約 1918年以來首次無力支付債券利息
債券支付期限至仍無動靜 俄羅斯瀕臨違約

債券支付期限至仍無動靜 俄羅斯瀕臨違約
英法同意提供基輔更多協助 見扭轉俄烏戰爭契機

英法同意提供基輔更多協助 見扭轉俄烏戰爭契機
能源危機逼近 法國能源巨擘籲全民節約用電

能源危機逼近 法國能源巨擘籲全民節約用電

熱門新聞

傳俄羅斯發射一枚地對空飛彈，欲攔截一架烏克蘭飛機，但飛彈卻像迴力鏢一樣在空中反轉，最後落回原地，炸到自己人。（取自推特）

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

2022-06-26 19:41
英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
彭博資訊引述知情官員報導，印度談判代表將尋求確保峰會中任何聯合聲明基調是中性的，阻止中國和俄國把峰會變成取勝美國和其盟友的政治宣傳。莫迪政府還打算延後中國為擴大金磚成員國數量所做的努力。（路透）

金磚峰會22日登場…印度擬抵制中國「宣揚反美」

2022-06-21 20:48
哈利（右）與梅根月初返回英國，據稱懷抱期望卻徹底失望。（路透資料照片）

真的回不去了？哈利、梅根與查理重聚卻未破冰

2022-06-20 22:04
法國國民議會選舉進行第二輪投票。總統馬克宏(左)投完票與民眾合照。(美聯社)

馬克宏陣營國會選舉失利 法媒：給馬克宏的一記耳光

2022-06-19 17:05
英國首相強生。路透資料照片

英相強生：俄軍恐耗盡資源 烏克蘭戰事進展將趨緩

2022-06-22 16:39

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部