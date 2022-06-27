法國3月底剛關燃煤電廠 如今能源告急考慮重啟

法國東部聖阿沃爾德的燃煤電廠。(Getty Images)

由於俄羅斯 限制天然氣 出口，以報復歐美國家支持烏克蘭 ，法國成為最新一個為能源傷透腦筋的國家，當局26日宣布，正考慮重新開放最近關閉的燃煤發電廠。此外，法國幾家大型能源公司的負責人也敦促民眾和企業立即減少用電量，為迫在眉睫的能源危機做好準備。

央廣報導，法國能源轉型部在一份聲明中說，由於烏克蘭的情況以及對能源市場的影響，正考慮今年冬天重新啟動在法國東部聖阿沃爾德（Saint-Avold）的燃煤電廠。但聲明補充說，法國的燃煤發電仍將維持在低於1%，並且不會使用俄羅斯煤炭。聲明強調，總統馬克宏最終關閉法國所有燃煤電廠的承諾，不會改變。

聖阿沃爾德在今年3月31日才關閉，法國目前唯一仍在運轉的燃煤發電廠位於西部的科爾德邁鎮（Cordemais）。法國大部分電力來自核電，在2020年占了67%，煤炭僅占發電量的0.3%。

除了法國，奧地利、德國和荷蘭最近都宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭的影響，將利用更多煤炭發電來滿足能源需求。但是，重新轉向化石燃料已經引發歐盟執委會和環保人士的擔憂。他們表示，歐盟將無法實現削減污染性能源的目標，並可能給氣候帶來災難性後果。

另一方面，法國能源公司Engie、法國電力集團（EDF）及石油巨擘道達爾集團（Total）3家公司的執行長，26日在法國「週日報」發表公開信呼籲：「今年夏天儘快採取行動，將使我們能夠在下個冬天開始時做好更好的準備，特別是維持我們的天然氣儲存量。」他們說，應該「立即集體採取大規模」努力限制消費。

法國總理柏納23日表示，法國計畫在初秋前填滿天然氣儲存設施。法國的天然氣儲存場目前只填滿59%。法國媒體3月報導，在美國表示準備增加對歐洲的天然氣交付量後，政府正與道達爾集團商談提高接收液化天然氣的能力。