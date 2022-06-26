G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊
七大工業國集團（G7）峰會今天在德國登場，與會領袖共進午餐時嘲笑俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）愛耍硬漢形象，戲稱他們是否該脫得只剩下襯衫，或甚至更少。
東道主德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在巴伐利亞風景如畫的艾爾莫城堡（Elmau Castle），舉辦7個強大民主國家的峰會。英國首相強生（Boris Johnson）在餐桌旁坐下時問道：「我們要脫外套嗎？」
來自英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國和歐盟的領袖陷入兩難。
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）建議等正式拍照後再脫，但強生隨即打趣道：「我們必須證明我們比普亭更強悍。」這個玩笑話題一直持續。
影片來源：YouTube The Telegraph
杜魯多說：「我們將打赤膊騎馬露一手。」他是指像普亭2009年赤膊騎馬拍照那樣。
歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稱：「騎馬最好。」顯然沒考慮服裝問題本身。
強生插話說：「我們必須向他們展示我們的胸肌。」
在記者被請出去前，幾位領袖穿著外套拍照，把衣著問題留給閉門會議討論。
上一則
東京飆97度平6月紀錄 持續高溫供電恐拉警報
下一則
FB留言