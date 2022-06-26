影／日本東京地鐵驚見男子失控喊叫 乘客瘋狂逃竄

日本一名40多歲男子25日當地時間下午1時50分在東京地鐵副都心線東新宿站列車內突然失控喊叫，乘客紛紛驚慌逃竄，個人物品散落一地。（取材自推特）

日本 NHK報導，日本一名40多歲男子25日當地時間下午1時50分在東京地鐵 副都心線東新宿站列車內突然失控喊叫，乘客紛紛驚慌逃竄，撤離至其他列車和月台。警方表示，目前沒有傳出有人受傷。

現場一名男子告訴NHK：「列車正要離站時突然停了下來，乘客下車往對向逃竄。我也被嚇到了，根本不知道發生了什麼事。」

目擊者指出，引發騷亂的男子上車後，疑似是不滿另一名坐在椅子上的乘客將腳稍微伸直，於是開始大聲碎碎念，並將包包包甩到上方置物架。當時一旁乘客已驚覺有異，於是慢慢遠離他，而他看到有空位後也立刻坐下，卻又突然起身，抱起包包就在車廂內大喊大叫及不斷奔跑。

警方趕到現場後也將男子帶回警局詢問，而這場騷亂也導致東京地鐵副都心線停駛近一小時，約5700人受影響。