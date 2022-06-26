我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

影／日本東京地鐵驚見男子失控喊叫 乘客瘋狂逃竄

編譯羅方妤／即時報導
日本一名40多歲男子25日當地時間下午1時50分在東京地鐵副都心線東新宿站列車內突然失控喊叫，乘客紛紛驚慌逃竄，個人物品散落一地。（取材自推特）
日本一名40多歲男子25日當地時間下午1時50分在東京地鐵副都心線東新宿站列車內突然失控喊叫，乘客紛紛驚慌逃竄，個人物品散落一地。（取材自推特）

日本NHK報導，日本一名40多歲男子25日當地時間下午1時50分在東京地鐵副都心線東新宿站列車內突然失控喊叫，乘客紛紛驚慌逃竄，撤離至其他列車和月台。警方表示，目前沒有傳出有人受傷。

現場一名男子告訴NHK：「列車正要離站時突然停了下來，乘客下車往對向逃竄。我也被嚇到了，根本不知道發生了什麼事。」

目擊者指出，引發騷亂的男子上車後，疑似是不滿另一名坐在椅子上的乘客將腳稍微伸直，於是開始大聲碎碎念，並將包包包甩到上方置物架。當時一旁乘客已驚覺有異，於是慢慢遠離他，而他看到有空位後也立刻坐下，卻又突然起身，抱起包包就在車廂內大喊大叫及不斷奔跑。

警方趕到現場後也將男子帶回警局詢問，而這場騷亂也導致東京地鐵副都心線停駛近一小時，約5700人受影響。

地鐵 日本

上一則

土耳其：瑞典申請加入北約沒有進展

下一則

泰國取消口罩強制令 生活逐步恢復疫情前

延伸閱讀

日本連日飆高溫 埼玉縣9旬翁疑中暑死亡

日本連日飆高溫 埼玉縣9旬翁疑中暑死亡
封面故事／公圖風景線 異國情情未了

封面故事／公圖風景線 異國情情未了
日本富士原裝醫療按摩椅一元起價公開大拍賣

日本富士原裝醫療按摩椅一元起價公開大拍賣
這棟鐵皮屋會做表情？網友拍下奇妙一幕

這棟鐵皮屋會做表情？網友拍下奇妙一幕

熱門新聞

英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
俄國總統普亭。（美聯社）

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

2022-06-26 07:27
彭博資訊引述知情官員報導，印度談判代表將尋求確保峰會中任何聯合聲明基調是中性的，阻止中國和俄國把峰會變成取勝美國和其盟友的政治宣傳。莫迪政府還打算延後中國為擴大金磚成員國數量所做的努力。（路透）

金磚峰會22日登場…印度擬抵制中國「宣揚反美」

2022-06-21 20:48
法國國民議會選舉進行第二輪投票。總統馬克宏(左)投完票與民眾合照。(美聯社)

馬克宏陣營國會選舉失利 法媒：給馬克宏的一記耳光

2022-06-19 17:05
哈利（右）與梅根月初返回英國，據稱懷抱期望卻徹底失望。（路透資料照片）

真的回不去了？哈利、梅根與查理重聚卻未破冰

2022-06-20 22:04
英國首相強生。路透資料照片

英相強生：俄軍恐耗盡資源 烏克蘭戰事進展將趨緩

2022-06-22 16:39

超人氣

更多 >
羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立
華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治
手機月費也要漲了 最高漲價12元

手機月費也要漲了 最高漲價12元
她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路
別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律