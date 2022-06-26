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南非酒館驚傳22年輕人離奇死亡 初步排除踩踏釀禍

編譯羅方妤／即時報導
南非南部城市東倫敦（East London）附近一家酒館至少有22名年輕人離奇死亡。（美聯社）
南非南部城市東倫敦（East London）附近一家酒館至少有22名年輕人離奇死亡。（美聯社）

02:50 PM 更新

南非資深安全官員今天說，南部城市東倫敦（East London）附近一家酒館至少有22名年輕人離奇死亡，目前死因還在調查中，初步排除踩踏釀禍。

南非東開普省（Eastern Cape）衛生局發言人馬納納（Siyanda Manana）表示，目前已有22人死亡，死者遺體將送到停屍間，讓親人協助辨認身分。「我們將立即展開驗屍，以了解可能的死因。」

東開普省警方發言人基納納（Thembinkosi Kinana）告訴法新社：「我們仍在調查事件的相關情況。」他說，受害者的年齡在18到20歲之間。

東開普省社區和安全部門官員賓克瑟（Unathi Binqose）在現場說，排除死因是踩踏的可能性。

賓克瑟接受法新社電訪時說：「很難相信這是踩踏，因為死者身上沒有明顯的開放性傷口。」

根據當地地區性報紙DispatchLive報導：「屍體散布在桌子、椅子和地板上；沒有明顯的受傷跡象。」

電視台拍攝的畫面顯示，警方試圖安撫聚集在夜店外的家長和圍觀者。

5:43 AM

英國BBC報導，南非南部東開普省（Eastern Cape）印度洋沿岸城市東倫敦（East London）夜店「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）26日稍早驚傳至少17人離奇倒地死亡，死者都是年齡介於18至20歲的年輕人。警方正對此展開調查。

警方告訴南非電視頻道Newzroom Afrika：「我們正在展開調查，現階段不做任何猜測。」

許多罹難者的家屬無法看到罹難者遺體，當地人呼籲關閉現場，緊急部門人員也在現場待命。東開普省警察局長諾姆泰萊莉．莉蓮．梅內（Nomthetheleli Lilian Mene）在現場告訴SABC新聞：「夜店內可能發生踩踏事件。」但也有人推測這些年輕人的死因可能是接觸到某種毒藥。

南非南部東開普省印度洋沿岸城市東倫敦夜店「恩尤貝尼酒館」26日稍早驚傳至少17人...
南非南部東開普省印度洋沿岸城市東倫敦夜店「恩尤貝尼酒館」26日稍早驚傳至少17人離奇倒地死亡，警方正封鎖現場展開調查。（取材自推特）

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