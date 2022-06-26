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猴痘病毒50次基因變異 WHO：歐洲夏季節慶不必取消

編譯中心／綜合25日電
猴痘疫情持續在歐洲延燒。（美聯社）
猴痘疫情持續在歐洲延燒。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）表示，歐洲各種夏季節慶不應為猴痘疫情而取消，但應做好預防病毒擴散的風險管理。

葡萄牙國家衛生研究院（INSA）等專家24日在期刊《自然醫學》發表研究報告，發現猴痘病毒今年內出現了50次基因變異，遠較往常每年只會出現不多於一至兩次的變異多，指這比預期快的變種速度或解釋該種猴痘病毒株為何更具傳播性。

中央社引述法新社報導，猴痘長期是西非和中非國家的地方流行病，但自今年5月以來，全球各地陸續傳出病例且多數在西歐。

今年迄今，世衛組織已接獲48國超過3200起確診病例通報，有一人死亡。

負責大型集會事務的世衛組織技術官員阿塔茲柯茲（Amaia Artazcoz）在關於猴痘的線上會議說：「北半球即將展開各種夏季慶典、演唱會和很多其他活動」，這些活動「可能是有利於傳染的環境。」

她說，人群在這些集會彼此靠近，通常是很長一段時間，人際間也會頻繁互動，「儘管如此，我們並不建議在出現猴痘病例的地區延後或取消任何活動」。

世衛歐洲分部的衛生緊急事件資深公關顧問泰勒（Sarah Tyler）說，歐洲將舉辦800場以上節慶，屆時會有數十萬人從不同國家來到歐洲。

泰勒說：「多數參與者移動非常頻繁，性行為方面也很活躍，其中一些人在這些活動上或活動周圍會有親密的皮膚接觸。」

「部分人還可能會頻繁的親密接觸，包括與新結交或不知名對象。若不行動，恐怕今年夏天就會看到猴痘病例在歐洲激增。」

世衛呼籲活動主辦單位透過有效溝通來提高群眾對猴痘的意識，及早發現病例，阻止傳染並保護有風險的人。

世衛組織表示，今年這波疫情主要發生在男性間性交，以及近期與新結識或多人有性行為的男性之間。

世衛組織全球愛滋、肝炎暨性病計畫專家杜赫蒂（Meg Doherty）說：「我們不把這種疾病稱為性病。污名化對於控制疫情向來毫無幫助。這不是同性戀疾病，但我們希望大眾知道有哪些風險。」

猴痘 世衛 疫情

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