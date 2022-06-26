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反制中國 美英日澳紐成立「藍色太平洋夥伴」

編譯中心／綜合25日電
中國在5月底召開中國－太平洋島國外長會議（圖），進一步擴大在南太平洋的影響力。為此，美、英、日、澳、紐五國24日宣布合組非正式的「藍色太平洋夥伴」，提升與太平洋國家的經濟和外交合作。（新華社）
中國在5月底召開中國－太平洋島國外長會議（圖），進一步擴大在南太平洋的影響力。為此，美、英、日、澳、紐五國24日宣布合組非正式的「藍色太平洋夥伴」，提升與太平洋國家的經濟和外交合作。（新華社）

白宮24日宣布，美國與澳洲、日本、紐西蘭、英國成立非正式集團「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP），目的在促進與太平洋島國的經濟和外交關係。外界認為該集團旨在反制中國在太平洋地區擴展影響力。

路透報導，上述五國高官23日至24日在華盛頓開會，諮詢太平洋島國代表團負責人及法國和歐盟等伙伴後，宣布啟動「藍色太平洋伙伴」（PBP）的非正式機制。這個集團將尋求支持太平洋區域主義，並且強化太平洋島國與世界其他地區之間的經濟聯繫。

白宮說：「我們有志一同地支持造福太平洋人民的地區，在如何實現這個願景上也團結一致，依據的是太平洋區域主義原則、主權、透明度與問責制，最重要的是，由太平洋島國領導和指引。」

中國尋求增加與太平洋島國的軍事、政治和經濟聯繫，美國總統拜登政府也矢言對印度太平洋地區挹注更多資源。

白宮印太事務協調官康貝爾23日表示，隨著華府加強參與，在這個具重要戰略意義的地區與中國抗衡，他預期未來會有更多美國高階官員訪問太平洋島國。他表示，美國需要在太平洋地區成立更多外交機構，與有時「受到較少關注」的太平洋島國有更多聯繫。

中國早前跟索羅門群島簽署安全條約，惹來美國和澳洲警戒，並尋求重新加強對太平洋地區的關注。

據了解，PBP計畫與「太平洋島國論壇」（PIF）緊密合作，也預計今年內在美舉行五國外交部長會議。此外，南韓、加拿大和德國也有意加入，法國則打算先與區域國家進一步討論，再決定是否加入。

不過，將在7月12日至14日於斐濟舉行的PIF領袖會議，似乎準備將美國、中國和其他幾個主要國家排除，避免會議受到地緣戰略競爭影響，另一方面聚焦處理內部分歧。

白宮 澳洲 拜登

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