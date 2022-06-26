挪威同志酒吧遭槍擊 警方定調恐攻 嫌犯疑伊朗裔男子

挪威首都奧斯陸一間同志夜店25日凌晨發生槍擊事件，警方封鎖現場調查。（歐新社）

挪威首都奧斯陸一間同志 夜店25日凌晨發生槍擊 事件，造成至少兩人死亡、21人受傷，其中10人傷勢嚴重，警方稱已逮捕一名嫌犯。印度新德里電視台報導，挪威警方將這起槍擊案定調為恐怖攻擊，並將國家面臨安全威脅等級從正常的3級調至「最高」級別5級，目前已鎖定嫌犯為一名伊朗裔挪威男子。

挪威當地時間25日凌晨1時左右，有3個地點發生槍擊事件，同志夜店倫敦酒吧（London Pub）、尼爾森爵士俱樂部（Herr Nilsen）和一家外帶食品店附近。一名犯嫌在槍擊事件後被捕，警官巴斯塔在記者會上說：「現在一切都表明犯嫌是獨自犯案。」他還說，已在奧斯陸加強警力，以應對其他事件。

挪威廣播公司（NRK）先前報導，被警方逮捕的一名42歲嫌疑人已在警方監察名單。挪威警方在記者會表示，國內情報部門知道這名男子，他曾有持刀和持有毒品等輕微違法行為。但警方沒公開嫌犯姓名，有情報顯示他曾受到極端組織影響。

同志驕傲大遊行 （Pride Parade）主辦單位表示，在發生致命槍擊案後，已取消原定今天下午在奧斯陸舉辦的遊行活動。同志遊行主辦單位者在臉書寫道，在警方給予「明確」建議後，「所有與奧斯陸同志遊行有關的活動都已取消」。