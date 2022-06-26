我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

挪威同志酒吧遭槍擊 警方定調恐攻 嫌犯疑伊朗裔男子

編譯中心／綜合25日電
挪威首都奧斯陸一間同志夜店25日凌晨發生槍擊事件，警方封鎖現場調查。（歐新社）
挪威首都奧斯陸一間同志夜店25日凌晨發生槍擊事件，警方封鎖現場調查。（歐新社）

挪威首都奧斯陸一間同志夜店25日凌晨發生槍擊事件，造成至少兩人死亡、21人受傷，其中10人傷勢嚴重，警方稱已逮捕一名嫌犯。印度新德里電視台報導，挪威警方將這起槍擊案定調為恐怖攻擊，並將國家面臨安全威脅等級從正常的3級調至「最高」級別5級，目前已鎖定嫌犯為一名伊朗裔挪威男子。

挪威當地時間25日凌晨1時左右，有3個地點發生槍擊事件，同志夜店倫敦酒吧（London Pub）、尼爾森爵士俱樂部（Herr Nilsen）和一家外帶食品店附近。一名犯嫌在槍擊事件後被捕，警官巴斯塔在記者會上說：「現在一切都表明犯嫌是獨自犯案。」他還說，已在奧斯陸加強警力，以應對其他事件。

挪威廣播公司（NRK）先前報導，被警方逮捕的一名42歲嫌疑人已在警方監察名單。挪威警方在記者會表示，國內情報部門知道這名男子，他曾有持刀和持有毒品等輕微違法行為。但警方沒公開嫌犯姓名，有情報顯示他曾受到極端組織影響。

同志驕傲大遊行（Pride Parade）主辦單位表示，在發生致命槍擊案後，已取消原定今天下午在奧斯陸舉辦的遊行活動。同志遊行主辦單位者在臉書寫道，在警方給予「明確」建議後，「所有與奧斯陸同志遊行有關的活動都已取消」。

同志 槍擊 遊行

上一則

日本群馬飆高溫創下史上最早紀錄 東京62人中暑送醫

下一則

歐盟立場鬆動 立陶宛恐被迫放行俄「遭制裁」貨物

延伸閱讀

灣區捷運列車上爆槍案 一男受傷送醫

灣區捷運列車上爆槍案 一男受傷送醫
挪威警定調同志夜店槍擊為恐攻 鎖定嫌犯為伊朗裔男子

挪威警定調同志夜店槍擊為恐攻 鎖定嫌犯為伊朗裔男子
因疫情暫停3年 舊金山驕傲大遊行 周末強勢回歸

因疫情暫停3年 舊金山驕傲大遊行 周末強勢回歸
芝驕傲遊行明登場 預計人潮破紀錄

芝驕傲遊行明登場 預計人潮破紀錄

熱門新聞

英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
俄國總統普亭。（美聯社）

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

2022-06-26 07:27
彭博資訊引述知情官員報導，印度談判代表將尋求確保峰會中任何聯合聲明基調是中性的，阻止中國和俄國把峰會變成取勝美國和其盟友的政治宣傳。莫迪政府還打算延後中國為擴大金磚成員國數量所做的努力。（路透）

金磚峰會22日登場…印度擬抵制中國「宣揚反美」

2022-06-21 20:48
法國國民議會選舉進行第二輪投票。總統馬克宏(左)投完票與民眾合照。(美聯社)

馬克宏陣營國會選舉失利 法媒：給馬克宏的一記耳光

2022-06-19 17:05
哈利（右）與梅根月初返回英國，據稱懷抱期望卻徹底失望。（路透資料照片）

真的回不去了？哈利、梅根與查理重聚卻未破冰

2022-06-20 22:04
英國首相強生。路透資料照片

英相強生：俄軍恐耗盡資源 烏克蘭戰事進展將趨緩

2022-06-22 16:39

超人氣

更多 >
羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立
華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治
手機月費也要漲了 最高漲價12元

手機月費也要漲了 最高漲價12元
她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路
別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律

別說不科學 謝金燕少女外貌+腹肌 16項凍齡法則超自律