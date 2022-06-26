摩洛哥2000偷渡客闖西班牙屬地 翻牆墜落、推擠釀18死

逾2000名非法移民24日試圖從摩洛哥闖進西班牙海外屬地梅利利亞，造成至少18人死亡。（美聯社）

西班牙政府表示，超過2000名非法移民 24日試圖從摩洛哥闖進西班牙海外屬地梅利利亞（Melilla），結果造成至少18人死亡。

西班牙政府駐梅利利亞代表團發聲明說，24日傍晚約2000名移民靠近梅利利亞，超過500人用剪刀剪斷柵欄後試圖闖進邊境 控制區。

摩洛哥官員24日晚間表示，除了當天稍早確認的5名死者外，還有13名移民因入侵受傷而身亡；官員說，一些人在翻牆時摔死，也有些人是因為推擠被踩死，並有140名維安人員和76名移民受傷。

西班牙媒體上的照片顯示，筋疲力竭的移民躺在梅利利亞的人行道上，有些人手上滿是血，衣服也被撕破。已越境的移民前往梅利利亞的移民中心，由當局評估他們的狀況。

人在布魯塞爾的西班牙總理桑傑士譴責這項「暴力攻擊事件」，並歸咎於「從事人口販運的黑手黨」。

梅利利亞和西班牙在北非的另一個海外屬地休達（Ceuta）是歐盟 唯二與非洲大陸接壤的地區，成為非法移民嘗試越境的目標。根據西班牙政府駐梅利利亞代表團的聲明，摩洛哥已部署大量部隊試圖擊退邊境的移民攻擊，將與西班牙安全部隊積極合作。