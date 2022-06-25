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印尼造紙廠船碼頭設施被船撞上 供應鏈恐再添亂

編譯黃淑玲／綜合外電
亞洲漿紙公司（Asia Pulp & Paper）傳出在巨港的紙漿廠設施因遭船撞擊受損。（擷自該公司官網）
亞洲漿紙公司（Asia Pulp & Paper）傳出在巨港的紙漿廠設施因遭船撞擊受損。（擷自該公司官網）

印尼亞洲漿紙公司（Asia Pulp & Paper，APP，也簡稱OKI）位於南蘇門答臘省巨港附近的部分碼頭設施，因為被一艘失控的載送紙漿貨船撞上，現在連通紙漿廠與碼頭的一座橋粱損毀。該紙漿廠區是全球最大的紙漿生產設施之一，彭博資訊說，此意外恐再為供應鏈添亂。紙漿是製造從衛生紙到紙箱等紙製品的關鍵原料。

根據OKI年報，這座紙漿廠去年生產260萬噸紙漿紙品。OKI主管Letchumi Achanah向彭博證實有此意外事件，由於公司仍在調查，目前無法提供細節。

政府相關部會官員Merrijantij Punguan Pintaria則是對彭博表示，目前OKI的紙漿紙品還能繼續出口，因為貨物可以轉到另一艘船上；以前就有轉運經驗，操作上沒有問題。她說，受損的設施最長需要6個月才能修復，不過這場意外不至於明顯影響印尼的紙漿出口。

彭博指出，紙漿價格大好，繼去年猛漲之後，今年到目前，中國大陸的硬木紙漿價格又上揚約40%，來到歷史新高價位。主要是供應鏈不穩、需求堅強以及新廠計劃延誤。好價錢吸引了全球許多大咖投入造價數十億美元的大紙漿廠搶市，像是智利的億萬富翁 Angelini家族、巴西的Suzano公司、巴拉圭的Paracel公司等。

供應鏈 印尼 巴西

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