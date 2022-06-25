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英國國會補選 保守黨慘敗 英相堅持不下台

編譯中心／綜合24日電
正在非洲國家盧安達出席大英國協政府領袖會議的英國首相強生（中）堅稱，他不會下台。（美聯社）
正在非洲國家盧安達出席大英國協政府領袖會議的英國首相強生（中）堅稱，他不會下台。（美聯社）

英國23日舉行兩場國會下議院議席的補選，首相強生率領的保守黨均告歷史性慘敗，包括失去在英格蘭西南部百年來都是保守黨所掌握的席次。黨主席道登（Oliver Dowden MP）引咎辭職，但強生堅稱自己將「持續前進」。

Sky News報導，保守黨在英格蘭西南部德文郡蒂威頓和荷尼頓鐵票區，以6000多票敗給在野的自由民主黨，創下該黨遭逆轉的紀錄。保守黨曾在2019年12月大選中贏得這個選區，比第二名對手多出逾2萬4000張選票。

同時，保守黨也丟掉了英格蘭北部西約克郡的韋克費德選區。此地是保守黨於2019年攻下的「紅牆」（Red wall）選區之一，但在23日的補選還給最大在野黨的工黨。

這兩個選區的前保守黨籍國會議員近幾個月因醜聞辭職。蒂威頓和荷尼頓選區的前國會議員派瑞許坦承，在下議院議場公然用手機觀看色情影片後辭職；韋克費德選區的阿瑪德汗則因昔日性侵少年而入獄。

在補選結果出爐後，擔任黨主席的道登宣布下台。陶敦是強生的關鍵盟友，他在辭呈告訴兼任黨魁的強生，「我們的支持者對最近發生的事件感到苦惱和失望」「我們不能繼續一切照舊」。

不過，根據新聞聯合社（PA）的報導，正在非洲盧安達出席大英國協政府首長會議的強生堅稱他將「傾聽」選民、但「持續前進」。衛報則指出，強生給道頓的回函避開了要為保守黨補選失利承擔責任。

鑒於首相官邸在前年封城期間違反防疫規定舉辦派對的「派對門」醜聞殺傷力太強，兩名新當選的工黨及自由黨國會議員在勝選演說中表示，英國人民已對強生失去信心，呼籲他辭職。

英國 性侵 封城

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