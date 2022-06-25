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金正恩傳將核試 美日韓領袖擬於北約峰會首日會談

編譯中心／綜合24日電
金正恩主持6月21日至23日召開的勞動黨中央軍事委員會擴大會議。（Getty Images）
金正恩主持6月21日至23日召開的勞動黨中央軍事委員會擴大會議。（Getty Images）

北韓國營媒體報導，領導人金正恩與軍事首長舉行3天關鍵會議，他在23日的最後一天會議下令強化北韓防禦能力。外界擔憂，北韓可能進行核試，增添部署戰術核武。另據韓聯社報導，美日韓領袖有望在西班牙馬德里舉辦的北約峰會首日舉行領袖會談，將討論日益嚴峻的北韓核武威脅。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩主持為期3天的第8屆中央軍事委員會擴大會議，會議「批准一項重要議題，為進一步強化北韓的戰爭遏制能力提供軍事保障」。會議上，北韓也罕見提到將修正戰爭計畫，並說已決定強化前線單位的作戰職責，將實施「重要的軍事行動計畫」。

南韓智庫韓國統一研究院資深研究員說：「北韓可能增添部署戰術核子武器，因為北韓通常以戰爭遏制力一詞來指涉核武。」北韓中央通信社昨天曾發布會議的照片，照片中可見朝鮮半島東岸地圖，而南韓的核電廠便設於東岸。

美國總統拜登（右）與南韓總統尹錫悅（左）今年5月22日參觀京畿道平澤烏山空軍基地...
美國總統拜登（右）與南韓總統尹錫悅（左）今年5月22日參觀京畿道平澤烏山空軍基地的南韓空軍作戰司令部航空宇宙作戰本部。（歐新社）

此事引發南韓密切關注。南韓統一部表明，不會排除任何可能性，將與美國緊密合作保持高度戒備；南韓總統尹錫悅則說，首爾準備對北韓的行動做出「堅決回應」。此外，美國財政部長葉倫則傳出7月中旬將訪問南韓，可望商討對北韓新一波制裁方案。

另一方面，朝日新聞報導，日本政府正爭取在29日舉行美日韓領袖會談，南韓總統辦公室消息人士也稱這場會談很可能成行。距離上次美日韓領袖在北約峰會舉行會談，已過了超過四年。

不過，朝日新聞援引日本外務省官員說法稱，日本研判南韓可能因二戰徵用工議題還沒有具體解決方案而對會談採取保守態度，目前考慮以領袖短暫站立交談形式見面。

讀賣新聞指出，儘管尹錫悅表現出希望改善日韓關係的意願，目前正在朝著暫緩舉行正式領袖會談的方向，調整北約峰會期間的行程安排。不過分析指出，日本下月10日舉行參議院選舉，日本政府可能擔心全面討論改善日韓關係會拖累選情。

北韓擁核問題廣受國際關注。（Getty Images）
北韓擁核問題廣受國際關注。（Getty Images）

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