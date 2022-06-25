聯合國證實：半島電視台女記者 死於以色列軍方槍下

聯合國24日證實，5月11日遭槍殺的半島電視台記者阿克萊（見圖），確實是死於以色列軍方槍下。（路透）

聯合國 人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，該署調查結果顯示，半島電視台記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）5月11日遭射殺，開槍的是以色列 部隊。

巴勒斯坦 裔美國籍的阿克萊，5月11日在約旦河西岸北部的哲寧難民營，報導以色列軍隊突襲行動時中彈身亡，當時她戴著頭盔、身穿一件有「記者」字樣的背心。

OHCHR發言人夏姆達薩尼表示：「我們認定殺害阿克萊的槍擊，來自以色列安全部隊。以色列當局沒有展開刑事調查，令人深感不安。」她說：「我們聯合國人權辦公室已對這一事件的獨立調查有了結論，即射殺阿克萊以及射傷其同事薩穆迪的是以色列安全部隊，而非以色列當局一開始所稱，是巴勒斯坦武裝人員濫射的結果。」

夏姆達薩尼稱，這些資訊來自以色列軍方和巴勒斯坦檢察總長，「我們未發現有有任何資訊顯示武裝巴勒斯坦人在這些記者附近活動」。

聯合國人權辦公室按照其人權監測方法，調查照片、影片和錄音資料，探視現場、諮詢專家、查閱官方通訊並詢問目擊證人。

調查結果顯示，清晨6時過後不久，7名記者抵達哲寧難民營西邊入口。6時30分左右，4名記者轉入一條特定街道時，「似乎是瞄準好的多顆單發子彈，從以色列安全部隊方向射向他們」。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊呼籲以色列，針對阿克萊遇害以及以色列部隊在約旦河西岸和加薩執法行動中的所有其他殺戮，展開刑事調查。

另外，24位美國聯邦參議員，其中兩人為獨立人士，其餘全為民主黨人，23日聯名致函總統拜登，要求美國直接介入，對這起事件進行「徹底和透明調查」。