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緩和緊張局勢 歐盟：沒打算封鎖俄羅斯飛地加里寧格勒

編譯周辰陽／即時報導
立陶宛鐵路公司的一名專家正在基拔太（Kybartai）的邊境火車站檢查來自俄羅斯飛地加里寧格勒的貨運車廂，攝於21日。路透
立陶宛鐵路公司的一名專家正在基拔太（Kybartai）的邊境火車站檢查來自俄羅斯飛地加里寧格勒的貨運車廂，攝於21日。路透

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）23日堅稱，歐盟並沒有封鎖俄羅斯貨物通過立陶宛合法運輸到飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的打算。金融時報指出，這番發言意在緩和歐俄就執行西方國家制裁鋼鐵和水泥出口的緊張局勢。

立陶宛日前開始實施禁止特定俄羅斯貨物經由歐盟成員國過境的制裁，但相關檢查引發莫斯科的憤怒反應，指控歐盟開始「封鎖」（Blockade）俄方在波羅的海的飛地加里寧格勒，並威脅立陶宛將面臨嚴重後果。

對此，立陶宛稱「通過立陶宛進出加里寧格勒地區的乘客與非受制裁貨物過境持續不受干擾」，總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）更反控俄羅斯的指控是謊言，並稱「制裁得到全體歐盟成員國的同意」。

波瑞爾在23日的歐盟峰會前告訴記者，「我們並不想要封鎖或阻止俄羅斯與加里寧格勒之間的交通」，還稱歐盟的制裁措施應該「以一種聰明與巧妙的方式」（In a clever and smart way）實施。他指出，目前有2個目標，分別是「防止規避制裁」及「不要阻擋交通」，並稱兩件事「應該是可能的，而我們正就此努力」。

知情人士告訴金融時報，部分歐盟官員及外交官對立陶宛檢查俄羅斯列車措施的規模與強度有所質疑。據報歐盟執委會目前正在準備指引，目標則是澄清制裁的影響與設法平息爭端。

歐盟 立陶宛 俄羅斯

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