憂俄斷天然氣報復 德升高警戒等級 引爆核電廠延役爭議

俄羅斯天然氣 工業股份公司（Gazprom）上周輸往德國 的天然氣量大減六成後，德國政府23日宣布，將進入其三階段天然氣供應緊急計畫的第二階段，反映天然氣供應情况嚴重惡化。政府憂慮下月「北溪一號」（Nord Stream 1）天然氣管道會關閉維修兩周，俄羅斯將藉此完全「斷氣」，破壞德國在冬季前儲氣的努力。

自從Gazprom上周以遭制裁無法維修設備為由，減供透過北溪一號管線輸送的天然氣至運輸量的40%後，外界即臆測德國可能進入三階段緊急天然氣計畫的第二階段。

路透報導，其實早在俄烏戰爭爆發之前，歐盟便高度依賴來自俄國的天然氣供應，其中德國的依賴程度更高達55%，因此能源供應問題自然成為俄國與西方社會在經濟層面上的談判籌碼。

德國政府經濟顧問葛林姆表示，在極端情況下，倘若俄羅斯斷供天然氣，德國經濟恐萎縮達12%。他也提到，德國應該延長國內核電廠服役年限，以避免發生「極端狀況」。保守派的巴伐利亞邦總理索德也推動核電廠延役，他在本周表示，此舉「當然」有可能。

據悉，日本2011年發生福島核災事件後，德國決定分階段廢除核電，國內最後3座核電廠將於今年底除役。

不過德國總理蕭茲日前告訴「慕尼黑水星報」，讓這些電廠繼續運轉「行不通」。德國能源公司、經營目前服役中3座核電廠之一的萊茵集團（RWE）老闆也說，現在決定核電廠延役「太遲了」；他說除了安全問題外，燃料棒取得的問題也是這些核電廠今年底之後能否營運的障礙。

此外，歐盟官員22日說，歐盟將暫時轉向煤炭，以因應俄羅斯不斷削減天然氣供應的問題，同時又不會影響長期氣候目標。目前天然氣市場供應緊俏和價格飆升，引發各國緊急尋找替代燃料。

國際能源總署（IEA）說，為了因應天然氣短缺，歐洲必須找尋取代俄羅斯能源的供應來源，同時提高能源效率和使用再生能源，包括核能在內。