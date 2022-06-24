卡舒吉命案後回溫 沙國王儲訪土耳其稱「合作新時代」

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（左）訪問土耳其，與土國總統厄多安握手。（美聯社）

沙烏地阿拉伯實質領導人王儲穆罕默德22日訪問土耳其，這是沙國記者卡舒吉 命案造成兩國交惡三年多來，穆罕默德首度訪問土國。加上土耳其總統厄多安今年4月訪問沙國，顯示兩國關係逐漸回溫。

穆罕默德在一群隨扈簇擁下抵達土耳其首都安卡拉的總統府正門，和厄多安握手寒暄後入內展開會談。會後雙方發布聯合聲明，表示沙土兩國決定開啟「合作新時代」，會談反映出「兩國深刻且完美的關係」。

聲明也指出，兩名領導人在會談中討論在能源及人工智慧等領域的貿易及合作，土耳其方面也表示歡迎沙國投資 土國新創企業。

厄多安4月訪問沙國時也使用了「合作新時代」字眼，顯示兩國有意跨越卡舒吉案的陰霾，恢復正常往來。華府智庫「華盛頓近東政策研究所」土耳其研究計畫主任卡加泰說：「我認為這可能是近十年來，對安卡拉當局而言最重要的外國領導人訪問之一。」

2018年10月2日，定居美國的卡舒吉前往土耳其伊斯坦堡的沙國總領事館領取文件，進入建築物後就音訊全無。之後沙國官方證實卡舒吉在館內身亡，伊斯坦堡機場 拍到疑為沙國特工的出境畫面。

據稱沙國派出15人小組，在領事館內拷問並殺害經常撰文批評沙國政府的卡舒吉，將之分屍後運走。土耳其公布謀殺案諸多細節，令沙國處境尷尬。

伊斯坦堡法院今年4月裁定中止卡舒吉案26名嫌犯的缺席審判，將這起案件移交沙國，讓卡舒吉未婚妻吉茲及土耳其在野黨高度不滿，卻是兩國破冰轉捩點。

土耳其將於明年6月舉行全國大選，厄多安月初已表態將爭取連任。俄烏戰爭造成全球能源和糧食價格飆升，加上高通膨席捲全球，經濟問題是厄多安連任最大挑戰，有必要跟「金主」沙國修好。