阿富汗震後暴雨 倖存者苦等國際救援…徒手挖石塊救人

阿富汗地震倖存者蹲在倒閉的建築物前。（美聯社）

阿富汗 東部昨天凌晨遭受強震重創，至少千人罹難與數千人頓失家園。沒有國際援助的情況下，救援人員和倖存者今天在大雨中徒手挖掘仍埋在石塊下的同胞。

中央社引述法新社報導，阿富汗東部偏遠地區昨天發生規模5.9地震 ，不僅手機基地台和電線倒塌，也引發落石和泥流阻斷了山區道路。

災情嚴重的巴克迪卡省（Paktika）資訊部門首長表示：「網絡不暢通的情況下，要從現場獲取資訊非常困難。」他表示無法立即更新死亡人數，「加上昨晚大雨引發洪水…很難進到災區」。

美聯社報導，這場地震是阿富汗20年來死傷最慘重的地震，根據官方統計至少千人罹難與1500人受傷，官員們擔心未來幾天死亡人數還會飆升。聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉巴洛夫告訴記者，可能有近2000戶民宅被毀，這在一個平均家庭人數超過20人的地區，是個巨大的數字。

由於缺乏重型設備，救援人員只能赤手空拳地在瓦礫堆中搜尋。一名倖存者說：「我們請求阿富汗當局者和全國挺身而出幫助我們，我們一無所有，連個帳篷也沒有。」巴克迪卡的醫院院長表示：「這是個人道危機，就像是海嘯一樣。」

倖存者迅速地為包括兒童和嬰兒在內的死者打理、準備安葬。依照伊斯蘭傳統，死者必須面向聖地麥加的方向安葬；根據神學士 政府發布的影片顯示，由於死亡人數太多，某座村莊村民索性挖了一大條長溝來埋葬死者。

震災至少奪走千人性命，罹難者遺體只能就地安放。（美聯社）

阿富汗激進組織神學士（Taliban，又譯塔利班）去年掌權後，以嚴格保守的宗教信條治國，對人權與女權的打壓，自絕於國際社會。神學士如何、以及是否允許國際援助仍是個問題，包括美國在內等許多國家都是透過聯合國和其他這類組織向阿富汗提供人道主義援助，以免資金落入神學士手中。