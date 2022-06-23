兒子需要行為榜樣 英孩童性侵犯求法官別把他驅逐出境

英國 臭名昭著的羅奇代爾（Rochdale）孩童性侵 害集團曾性誘拐數十名女孩發生性行為，但其中一名成員告訴法官，因為自己的兒子需要一個「行為榜樣」（Role Model），所以他不應該被驅逐出境。

Sky News等英媒報導，羅奇代爾集團成員卡恩（Adil Khan）與勞夫（Qari Abdul Rauf）具有英國和巴基斯坦雙重國籍，於2012年5月獲判有罪後，時任內政大臣的前首相梅伊決定剝奪他們的英國國籍，以便基於公眾利益的名義，將2人遣送回巴基斯坦。

不過，現年51歲的卡恩與52歲的勞夫自2016年以附條件釋放（Release on licence）出獄後，就發動了一場漫長法律戰，試圖避免被趕出英國。2人聲稱，遭到驅逐出境會侵犯他們的人權。

根據報導，卡恩與勞夫的最終驅逐出境聽證會於22日舉行。主審法官威爾許（Charlotte Welsh）詢問卡恩，要是他被送回巴基斯坦，兒子可能會受到怎麼樣的影響時，卡恩透過翻譯主張，「如您所知，父親形象在世上每一個文化都非常重要，做為孩子的行為榜樣，讓他或她明辨是非」。

卡恩還補充道，他的家人並不想要他回去，因為他的聲名狼藉會對他們的生意不利。

據報導，卡恩的性侵害罪名包括讓一名13歲女孩懷孕，但是他否認自己是孩子的父親。此外，他還被控使用暴力威脅將一名15歲孩子轉販給其他男人。