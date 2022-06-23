傷之國度：阿富汗大地震超過千人死亡的悲痛救援危機

一位巴赫塔爾省的老人蹲坐在被摧毀的房屋前。(路透)

「阿富汗 近20年最慘烈地震 ，神學士 正向世界求援...」阿富汗在22日凌晨1點30分左右，發生芮氏規模6.1地震，至少已超過1,000人死亡、1,500人受傷。本次地震震央位於阿富汗東南部與巴基斯坦接壤的柯斯特省（Khost）西南方約44公里處，並在鄰近的巴赫塔爾省（Paktika）造成大量死傷。

這是阿富汗近20年來最強烈的地震，由於發生在凌晨，許多人睡眠中來不及逃難，造成大量傷亡，也有人仍被壓在倒塌的建物中等待救援。由於電訊塔等基礎設施遭嚴重損毀，災情資訊傳播受阻，具體死傷人數可能還會再上修。在去年8月，神學士重新執政後阿富汗經濟迅速惡化，當地的公共設施、衛生系統面臨嚴重危機；除此之外，地震後伴隨的大雨、強風亦使目前的災後救援，陷入多重的人道危機。

神學士最高領導人艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）也罕見地向國際求助，希望國際組織「幫幫受到這場巨大災難影響的阿富汗人民。」

有人將傷者送上塔利班政府緊急派出的救援直升機、也有人徒手挖掘已成廢墟的家園，試圖找出死去或受傷的家人。(路透)

阿富汗位於多條斷層帶上，屬地震活躍區域。根據聯合國人道主義事務協調辦公室報告，阿富汗在過去10年中已有7,000人在地震中喪生，平均每年有 560 人死於地震。然而，本次迎來數十年來最強烈的怪物級地震，連接壤的巴基斯坦、甚至印度都能感覺到震動。這也是阿富汗自 2002年3月以來發生最多傷亡的一次地震，當年的震央發生在阿富汗北部興都庫什山脈區域，造成逾千人死亡。

聯合國駐阿富汗特別代表阿拉克巴羅夫（Ramiz Alakbarov）表示，在當地至少有2,000棟房屋遭毀，平均每戶有7-8人居住。根據阿富汗官方的巴赫塔爾通訊社（Bakhtar News Agency），在災情最嚴重的巴赫塔爾省，可以看到民眾將傷者送上神學士政府緊急派出的救援直升機、也有人徒手挖掘已成廢墟的家園，試圖找出死去或受傷的家人。

此次發生地震的地區，地理位置相對偏遠且過去在建造時已經出現架構不穩的狀況，難以抵擋強震來襲，而如今還有大雨和強風突襲，也讓整體的搜救行動變得更加困難，救援團隊和物資難以抵達。此外，再加上電訊塔坍塌，許多人都無法聯繫親屬，無法確認生死狀況。

其中，又以阿富汗東南部巴赫塔爾省（Paktika）的Gayan村和Barmal村災情最嚴重，一位在巴赫塔爾省的記者就如此形容：

「你都過的每一條街道，都會聽到人們哀悼逝去的親人。」

《華盛頓郵報》報導，一位居住在Barmal村的兩歲女童Safia在這場地震中失去了18位親人，只留下母親和祖父相依為命。當時，地震摧毀了他們家的屋頂，但幸運的是其中一根橫梁傾斜倒下，為Safia撐起保命空間，擋住了墜落的瓦礫。Safia的祖父回憶，他當時候從瓦礫堆裡爬出來，只見到自己的村莊已完全被摧毀。

「（事發時）我們都在睡覺...房間都倒塌了。」一位居住在巴赫塔爾省的男性告訴《路透社》，如今他和他的家人都在醫院接受治療。他感嘆，

「我們地區所有的房屋都被摧毀了，不是一棟，而是整個地區都被摧毀。」

另一位也是巴赫塔爾省的當地農民指出目前官方救援團隊仍未抵達。他形容，「目前都是鄰近城市和村莊的人前來救援...我自己在當天早上就發現了40具屍體。」他稱大多數的死者都是非常年幼的孩子，而當地醫院目前也沒有能力應對這樣的災難。

(美聯社)

但為何醫院難以應對呢？《BBC》也指出，幾十年的國家衝突已經讓陷入貧困的阿富汗難以應對自然災害，以及改善相關防護和應對措施。例如，早在神學士接管之前，阿富汗能派出緊急支援災害的資源，只剩下寥寥無幾的飛機和直升機。而在神學士掌權之後，許多國際救援機構也同步撤出阿富汗，再加上此次強震也奪走許多醫護人員的生命，進一步加劇救災難度。

一位巴赫塔爾省的醫生表示，他們在地震前就已經缺乏足夠的人員和設施，而此次地震也摧毀了他們所擁有的一切。他稱，「我不知道我們還有多少同事還活著。」

至今，外界仍無法確認受強震影響的偏遠山區，具體的災情狀況、損失規模、傷亡人數為何。儘管神學士政府已經向國外求援，但大多數的政府或許對於直接與神學士打交道仍保持謹慎態度。

在這場地震發生之際，阿富汗正在經歷讓神學士政府焦頭爛額的經濟危機。自2021年8月神學士接管阿富汗以來，世界各國及政府因擔憂變相資助神學士進行恐怖統治，皆減少對阿富汗的援助並實施制裁；雖然主要國際機構如聯合國、歐盟的阿富汗辦公室仍持續營運，但原有的外國援助阿富汗發展計畫資金比往年掉了8成。此外，2021年底阿富汗受到數十年來最嚴重的旱災衝擊，依據聯合國的估算，有約900萬人受到影響，使阿富汗的處境雪上加霜。

神學士政府2021年甫上台便緊急呼籲各國為阿富汗重建捐助6億美元，而進入2022年以來，神學士政府也多次以人道主義名義，敦促國際社會提供阿富汗援助與資金，但因神學士屢屢違背對外承諾，仍舊在阿富汗國內實行嚴格「伊斯蘭教法」統治，包括禁止6年級以上的女學童重返校園等政策，讓許多國家卻步，而世界銀行也在今年3月表示，因神學士阻止女孩接受教育，已經暫時擱置了阿富汗重建信託基金中的4項計畫。

排隊想要捐血給地震傷者的阿富汗人 。(Getty Images)

神學士領導人之一的哈卡尼（Anas Haqqani）在推特上疾呼國際社會伸出援手，幫助阿富汗人民度過此次震災，神學士的外交部發言人也表示「歡迎各國援助」。基於人道主義，目前聯合國人道主義協調辦公室（OCHA）、國際救援委員會（IRC）、國際紅十字會等機構也已派員進入阿富汗搶救，《衛報》報導指出，因緊急救援工作可歸類為人道主義範疇而非發展援助，因此各國應能夠迴避制裁神學士政策並伸出援手；依照美國財政部的制裁豁免事項，提供賑災資金屬於可被允許的灰色地帶。

除OCHA已開始部署醫療隊並提供醫療用品之外，IRC也派出醫療團隊並與阿富汗當地政府合作、以及提供資金，而紅十字會的緊急醫療小組也趕赴阿富汗，除現金援助外，紅十字會也將提供4,000條毯子、800個帳篷和防水油布、數百張床墊、枕頭和炊具等維生物資。不過，受災最嚴重的柯斯特省、巴赫塔爾省等地皆是難以進入的偏遠山區，而作為阿富汗主要進出口岸的喀布爾國際機場又在神學士掌權以來，數次發生炸彈攻擊，安全疑慮也是一大問題。

伊朗、德國和歐盟也承諾將提供援助，但在制裁神學士的框架下，為規避風險，援助資金必須設法避開與神學士政府有關的帳戶，可能導致金流流入途徑變得曲折，另外各國援助機構也必須在救災的同時設法確保資金投入救災，而非流向神學士。