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猴痘攻進亞洲 星國爆「東南亞首例」

編譯中心／綜合22日電
南韓爆出猴痘確診，是東亞地區第一個發現猴痘病例的國家。(歐新社)
南韓爆出猴痘確診，是東亞地區第一個發現猴痘病例的國家。(歐新社)

新加坡衛生部21日證實出現一起境外移入猴痘病例，是這種病毒性疾病今年在各地爆發疫情以來，東南亞首度通報病例；另外，南韓也首傳兩起疑似猴痘病例，一人最後篩檢陰性，另一人確診，成為東北亞地區首例。

路透報導，新加坡衛生部在聲明中表示，這名42歲的英國籍男性為空服員，在6月中旬曾入出境新加坡，於20日篩檢呈陽性反應。新加坡上一次出現猴痘病例是在三年前。

新加坡衛生部表示，這名患者目前在新加坡「國家傳染病中心」病房，狀況穩定。

根據聲明，有13人與這名患者密切接觸，自他們與患者最後一次接觸起算，將隔離21天。

澳洲5月20日通報境內首起猴痘病例，截至6月10日為止，已證實有8例。

目前逾35個國家出現猴痘疫情，確診病例超過2500例。猴痘在這些國家原本並非地方性流行病。

此外，南韓疾病管理廳（KDCA）表示，一名從德國入境返國的30多歲韓國民眾被證實確診猴痘。

KDCA稍早通報另一起猴痘疑似病例，是一名出現水泡和喉嚨痛等症狀並於20日入境的外國人，最終檢測呈陰性反應。

此外，近日科學家呼籲做出改變，以消除非洲被視為「病毒大熔爐」的刻板印象。在短期之內，猴痘很可能會有新的名稱。

根據世衛上周發布的最新更新，今年全球通報的2100多例猴痘病例中，84%出現在歐洲，12%在美洲，只有3%在非洲。

猴痘 新加坡 疫情

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