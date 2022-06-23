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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

拜登即將出發赴歐參加G7峰會

記者張文馨╱華盛頓報導

拜登總統25日出發前往歐洲參加七大工業國組織(G7)及北約(NATO)峰會。資深官員表示，烏克蘭總統澤倫斯基將在這兩場活動發表演說，日韓澳等亞洲國家也受邀參與北約峰會，除展現西方國家團結支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，也凸顯拜登積極推動的跨區域連結。但白宮沒有安排拜登與澤蘭斯基會面。

拜登將於25日參加在德國舉行的G7峰會，29日至30日到西班牙參加北約峰會，國務卿布林肯(Antony Blinken)將隨行；此外，布林肯會在德國和各國外長討論如何促進全球糧食安全等問題。

一名拜登政府資深官員22日在電話簡報會說明G7會議重點，將討論如何增加對俄國的壓力，並展現對烏克蘭的集體支持；討論正在發生的能源和糧食安全問題；此外，將討論促進基於自由開放非脅迫的全球願景，這會落實到全球基礎建設夥伴關係，「在促進美國經濟競爭力和國家安全的同時，也推動中低收入夥伴國家前進。」

針對中國，資深官員表示，去年的G7會議首度談到中方從事不公且脅迫的經濟行徑，一年來這些行為在全球經濟中越發激進明顯，中國將在這次會議中成為更重要的話題。

另一位資深官員表示，在北約會議上，各國領袖將批准一項因應地緣政治變化而生的新戰略概念，作為北約未來十年轉型的重要基礎；「俄羅斯依舊是最嚴重和立即的威脅，中國則是對大西洋安全造成多方面和長期的挑戰。」

此外，這名資深官員表示，北約盟國領袖今年3月說好要檢討北約的軍事部署，各國會在這次會議宣布強化防禦和威懾的新軍事部署，美國會在峰會期間宣布強化歐洲安全的新措施，以及預計會有來自盟友的重大貢獻。

資深官員說，這將是北約首度邀請亞洲國家與會，澳洲、日本、紐西蘭和南韓將出席，這充分展示俄烏戰爭讓全球夥伴關係更加牢固，也意味著即便有烏克蘭危機，美國也不會在中國問題上鬆懈。

此外，資深官員表示，烏克蘭總統澤倫斯基將參加這兩場會議，發表演說並和各國討論如何更緊密合作，提供烏克蘭自我防衛的必要協助。

北約 烏克蘭 拜登

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