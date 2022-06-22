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北約重要峰會前挑釁 愛沙尼亞控俄羅斯直升機侵犯領空

編譯周辰陽／即時報導
波羅的海國家愛沙尼亞指控俄羅斯邊防軍的MI-8直升機18日晚間侵犯領空達2分鐘，已召見俄羅斯大使表達抗議。路透資料照片
波羅的海國家愛沙尼亞指控俄羅斯邊防軍的MI-8直升機18日晚間侵犯領空達2分鐘，已召見俄羅斯大使表達抗議。路透資料照片

Sky News報導，北約成員國之一的波羅的海國家愛沙尼亞指控俄羅斯派出直升機首度侵犯其領空，這也是北約重要峰會舉行之前的高度挑釁行動。

根據報導，這起事件發生在南部的科伊杜拉（Koidula）地區，距離俄羅斯城市普斯科夫（Pskov）不遠。愛沙尼亞軍方聲明指出，俄羅斯邊防軍的MI-8直升機18日晚間未經許可進入該國領空達2分鐘。愛沙尼亞政府已經召見俄羅斯駐塔林大使表達抗議。

愛沙尼亞國防部常務次長薩爾姆（Kusti Salm）21日告訴記者，「這是威脅的情況，我們如何看待俄羅斯的威脅…從來沒有像現在一樣嚴重」。

薩爾姆表示，過去一周發生過來自俄羅斯的「多起直升機侵犯邊境」。據他表示，一架直升機已經越過邊界，而另外一架直升機飛得非常靠近，還將這幾起直升機事件描述為「已經在該區域發生過好幾次」。他說，「派一架直升機越過邊界不會是個錯誤，最近幾天發生過多個例子。除了邊境行動以外，過去幾天發生過飛得非常靠近邊境一帶的挑釁行為」。

據報導，愛沙尼亞還指進行中的俄羅斯軍演正在天天模擬飛彈打擊該國。薩爾姆說，「這是真實生活，他們實際上正在模擬飛彈襲擊北約領土，而且讓我們知道他們正在這樣做」。

俄羅斯 邊境 北約

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