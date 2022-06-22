北約重要峰會前挑釁 愛沙尼亞控俄羅斯直升機侵犯領空

波羅的海國家愛沙尼亞指控俄羅斯邊防軍的MI-8直升機18日晚間侵犯領空達2分鐘，已召見俄羅斯大使表達抗議。路透資料照片

Sky News報導，北約 成員國之一的波羅的海國家愛沙尼亞指控俄羅斯 派出直升機首度侵犯其領空，這也是北約重要峰會舉行之前的高度挑釁行動。

根據報導，這起事件發生在南部的科伊杜拉（Koidula）地區，距離俄羅斯城市普斯科夫（Pskov）不遠。愛沙尼亞軍方聲明指出，俄羅斯邊防軍的MI-8直升機18日晚間未經許可進入該國領空達2分鐘。愛沙尼亞政府已經召見俄羅斯駐塔林大使表達抗議。

愛沙尼亞國防部常務次長薩爾姆（Kusti Salm）21日告訴記者，「這是威脅的情況，我們如何看待俄羅斯的威脅…從來沒有像現在一樣嚴重」。

薩爾姆表示，過去一周發生過來自俄羅斯的「多起直升機侵犯邊境 」。據他表示，一架直升機已經越過邊界，而另外一架直升機飛得非常靠近，還將這幾起直升機事件描述為「已經在該區域發生過好幾次」。他說，「派一架直升機越過邊界不會是個錯誤，最近幾天發生過多個例子。除了邊境行動以外，過去幾天發生過飛得非常靠近邊境一帶的挑釁行為」。

據報導，愛沙尼亞還指進行中的俄羅斯軍演正在天天模擬飛彈打擊該國。薩爾姆說，「這是真實生活，他們實際上正在模擬飛彈襲擊北約領土，而且讓我們知道他們正在這樣做」。