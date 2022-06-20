賞馬克宏耳光…法國會選舉 執政聯盟喪失絕對多數

法國國會選舉第二輪投票結果，總統馬克宏（圖）領導的「同在聯盟」未獲得國會絕對多數。（Getty Images）

法國國會選舉第二輪投票在當地時間19日舉行，據內政部公布的完整開票 結果，執政陣營取得245席，無緣絕對多數；左翼聯盟贏得131席，為第二勢力；極右派居第三。有法媒形容，這是給馬克宏 的「一記耳光」。學者擔心，分裂國會將造成政治危機。

根據公布結果，總統馬克宏領導的「同在聯盟」（Ensemble）在577個總席次中得到245席，得票率38.57%。由於未能如願拿下國會過半數所需的289席，僅有相對多數，因此在推行法案上勢必須與其他黨團結盟，否則將遭掣肘。

左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄的「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES），則以31.60%得票率贏得131席，躍升為國會最大反對勢力。然而未能贏得多數，梅蘭雄選前期待的總理大位也宣告破滅。

左翼不屈法國領袖梅蘭雄（圖）的「新民眾生態和社會聯盟」，躍升為國會最大反對勢力，但未能贏得多數，梅蘭雄選前期待的總理大位也宣告破滅。（Getty Images）

黑馬極右派國民聯盟（RN）本屆選舉贏得89席，得票率17.30%，寫下黨史最好成績，也證明極右勢力再度擴張。

傳統右派共和黨 （LR）以6.98%得票率取得61席，避免選前擔心的「泡沫化」危機。各界預測，路線與執政黨相近的共和黨，可能會是執政聯盟積極拉攏的對象。

總理柏納開票後表示，若馬克宏陣營無法找到盟友，就必須在很多施政上妥協，「這是第五共和前所未見的情況」，且分裂的下議院將可能形成「對國家的風險」。她說，將從20日開始著手組建「行動多數」。

政治學者聖馬利（Jérôme Sainte-Marie）在「費加洛報」開票後專訪中分析，法國自2017年以來潛在政治危機，終於在這次國會選舉爆發。他認為，總統陣營的低得票、NUPES的成功以及極右派的重大進展，將成為法國政局的轉捩點。

此外，有分析認為法國執政黨輸掉國會大選，是俄羅斯和歐盟之間的天然氣供應爭端的受害者，而西班牙執政黨也輸掉一場重要的地方選舉。

西班牙人口最多的安達魯西亞也在19日舉行議會選舉。部分官方開票結果顯示，西班牙主要反對黨人民黨在109個席位中贏得58個席位，得以在該地區單獨執政。反觀總理桑傑士所屬的社會黨則只拿下30席。安達魯西亞傳統上是社會黨的鐵票區，該黨曾掌權36年，直到2018年變天。

西班牙預計將於2023年底舉行全國大選。