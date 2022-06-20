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通膨飆物價漲 英國數千人示威、多個工會醞釀罷工

編譯中心／綜合19日電
來自全國各地的示威者18日在倫敦參與遊行。（路透）
來自全國各地的示威者18日在倫敦參與遊行。（路透）

英國倫敦18日有數千人上街示威，抗議物價上漲，要求強生當局採取更多紓困行動。多個公營及公共事業的從業員代表工會也警告，政府應該提升教師及醫療人員等的薪金，協助他們追上通膨，否則工會將發動罷工。英國鐵路、海運及運輸工會則宣布，由於勞資談判破局，鐵路業勞工本周將發動30年來最大規模罷工，預料將導致交通大亂。

示威者18日手持「減少戰爭而不是削減福利」、「保守黨下台」等標語，參加由英國工會聯盟（TUC）發起的集會。工會聯盟提出多項訴求，包括讓公共部門工作人員獲得合理加薪、將最低工資水平提升至15英鎊（約18.3美元）等。工會聯盟祕書長更點名運輸大臣夏博思，開嗆「下次大選，您會丟掉飯碗」。

英國金融時報（FT）報導，由於勞資雙方對低薪及可能的裁員行動產生爭議，勞方退出談判，英國國營鐵路公司（Network Rail）和13家鐵路營運商共4萬名員工，將發動罷工。工會規畫的罷工行動是21日、23日和25日三天，但英國鐵路系統實際上將停擺六天，因為列車班次將大亂，夜班列車也將停駛。

一名示威者手持寫有「減少戰爭而不是削減福利」的標語。（路透）
一名示威者手持寫有「減少戰爭而不是削減福利」的標語。（路透）

RMT表示，資方以公部門薪資上限和鐵路預算刪減為由，只願調漲薪資約2~3%，但這個幅度不夠大，因為目前預測英國今年通膨率將達11%。

此外，代表英格蘭45萬名學校教師的全國教師工會（NEU）也表示，將就罷工舉行會員投票，除非當局能夠提高今年加薪幅度到3%以上。NEU表示，目前英國教師的實際薪水水平已經比2010年減少20%，每8名剛畢業的新任教師中，就有一名在任教第一年內離職。

英國 罷工 紓困

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