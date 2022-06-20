哥倫比亞史上首次「左轉」 前游擊隊員裴卓勝選總統

現年62歲的前左翼游擊隊成員裴卓（圖），成為哥倫比亞史上第一位左翼總統。 （歐新社）

哥倫比亞19日舉行總統大選決選，推動社會深化改革的前左翼游擊隊成員裴卓(Gustavo Petro)，擊敗承諾打擊貪腐的地產大亨耶南德茲(Rodolfo Hernandez)，將成為哥倫比亞史上第一位左翼總統。

根據已開出的98%選票，裴卓領先耶南德茲超過3個百分點，多出約70萬張選票。曾是哥倫比亞M-19叛軍成員的裴卓、和最初透過短影音軟體程式TikTok獲得支持的耶南德茲，先前在民調表現上平分秋色。

前首都波哥大市長、哥倫比亞現任參議員裴卓，誓言以自由的大學教育、退休金 改革、以及對沒有生產力的土地課徵重稅來打擊社會不平等。但裴卓的部分主張嚇到一些投資人，尤其是禁止從事新的石油開發計畫，即便是他承諾尊重現有合約。

這是裴卓第三度角逐總統大位，而他也將是哥倫比亞史上第一位左派總統，使近年來選出進步派領導人的拉丁美洲國家再添一例。

此外，哥倫比亞也將出現第一位非裔 女性副總統，因為裴卓的競選搭檔馬爾克斯（Francia Marquez）是非裔哥倫比亞人。

耶南德茲曾任布加拉曼加市長，意外出線進入決選。他承諾縮小政府編制，並透過掃蕩貪腐來挹注社會計畫資金。他也承諾提供有毒癮者免費毒品 ，以打擊毒品走私。

雖然耶南德茲高唱反貪腐，但他本人也因涉貪正在接受調查。他被控干預一件垃圾處理招標案，圖利一家他兒子代為遊說的公司。