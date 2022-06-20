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斯里蘭卡學生抗議燃料、藥品短缺 遭警開槍鎮壓 政府提改革

編譯中心／綜合19日電
斯里蘭卡的車主17日在首都可倫坡排長龍加油。（歐新社）
斯里蘭卡的車主17日在首都可倫坡排長龍加油。（歐新社）

斯里蘭卡深陷經濟危機，燃料、藥品、廚用燃氣全都供應短缺。數以千計學生今天試圖闖入總統官邸，要求總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩下台，警方動用催淚瓦斯驅散示威者，政府今天拋出橄欖枝予以安撫。

此外，陷入財政危機的斯里蘭卡國內各地湧現前所未見搶購汽油和柴油的排隊人潮，當局出動軍隊進駐加油站，官員今天說，軍方開槍遏阻一處加油站動亂。

總理威克瑞米辛赫今晚在國營電視台對年輕抗議群眾發表演說，提出對國家如何治理的更大話語權。威克瑞米辛赫提出成立15個委員會與國會合作，以制定國家政策的計畫，「我提議在每個委員會指派4名年輕代表」，還說這些代表可能從目前的抗議人士中遴選。

威克瑞米辛赫並不屬於總統的政黨。他是總統胞兄、斯里蘭卡前總理馬辛達．拉賈帕克薩於5月9日請辭後，臨危授命接下這項職務。此外，總統的胞弟、前財政部長巴席爾．拉賈帕克薩，早前也辭去國會議員。

政府上個月要求國際貨幣基金（IMF）提供緊急財政援助，目前會談仍在進行中。斯里蘭卡目前有510億美元的外債違約。斯國貨幣兌美元今年已貶值44.2%；4月通膨率觸及歷史新高的33.8%。

經濟危機使政府無力購買重要進口商品，5月更大幅調漲燃料價格，來到創紀錄價位，例如柴油價格一口氣調漲38%。總理威克瑞米辛赫先前受訪表示，斯里蘭卡恐將被迫向俄羅斯採購更多石油。他也表示，願意接受中國提供更多財政協助。

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