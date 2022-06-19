男子喝可樂上癮 20年來日喝5公升 等於喝掉一部車

英國一名男子每天都要喝掉30罐百事可樂。示意圖。(Pexels)

英國 一名男子柯里（Andy Currie）因為愛上喝百事可樂，每天都要喝掉30罐才過癮。這項習慣讓他每年花7000歐元（約7340美元）在可樂上，不過近期男子終於下定決心戒飲料。

據《鏡報》（Mirror）報導，41歲的柯里是超市工作人員，過去20年來他每天都要喝掉30罐可樂，不過近期他被診斷出為糖尿病 前期，因此決定開始戒可樂。

據估計，從他開始喝可樂到現在，柯里至少喝掉21萬9000罐可樂，相當於吃下700萬顆方糖。

他在接受採訪時表示，自己一直以來都很喜歡喝冰的百事可樂，「世界上沒有東西比得過百事可樂，我一喝就上癮了。」他也提到，由於平常在超市需要上夜班，喝了可樂以後會有興奮感，因此他一天會喝掉4到5罐一公升裝的百事可樂。而且在超市工作又很容易取得可樂，因此才會養成這項習慣。就連參加婚禮或聚會，其他人拿著香檳敬酒時，他手中依然拿著一罐可樂。

因為攝取過多糖份，柯里的體重一度重達120公斤。柯里表示，他在接受線上催眠治療後才開始喝下第一口水。他說，現在回想起來，每年買可樂的錢都能買一部車了，直言自己付上很大的代價。

幸好現在靠著運動和飲食，柯里也已經減下近13公斤。雖然冰箱裡依然冰著兩罐可樂，但自從療程開始後他就沒再喝過可樂了。就連妻子都說他的皮膚看起來變好了，他自己也感覺到體力比以前更好。