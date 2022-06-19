我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這3類人 最需要退休年金

各國央行上半年共升息80次 新興經濟體財政惡化

西歐6月提早出現熱浪 義大利乳牛減產

中央社巴黎19日綜合外電報導
由於氣溫遠高於牛群的「理想天候」，義大利北部城鎮乳牛泌乳量減少10%。圖為義大利一處牛牧場。資料照。(Getty Images)
由於氣溫遠高於牛群的「理想天候」，義大利北部城鎮乳牛泌乳量減少10%。圖為義大利一處牛牧場。資料照。(Getty Images)

氣候變遷導致西歐提早在6月就出現熱浪，歐洲多個國家因為高溫而傳出野火。由於氣溫遠高於牛群的「理想天候」，義大利北部城鎮乳牛泌乳量減少10%。

法新社報導，西班牙地方政府指出，緊急服務機構今天在北部撲救數起野火，其中又以西北部庫萊布拉山脈（Sierra de la Culebra）的大火摧毀逾2萬5000公頃林地最驚人。

消防隊員指出，在夜裡的涼爽氣溫幫助下，打火工作已有進展。當地官員表示，約20個村落撤離家園的居民今天上午已獲准返家。

西班牙部分地區本週始終出現逾攝氏40度高溫，所幸大部分地區今天氣溫降低。

首都馬德里今天高溫為29度，庫萊布拉山脈所在的薩摩拉省（Zamora）氣溫更僅25度。

氣溫飆至36度的德國也傳出火警。

英國氣象局也指出，17日出現今年最高溫，午後來到30度。

義大利主要農業組織「農牧協會」（Coldiretti ）昨天宣布，義北數個鎮宣布限水，乳牛泌乳量減少10%，

農牧協會表示，由於氣溫遠高於牛群「理想天候」的22到24度，牠們每天得喝下正常攝取量兩倍的飲水，還會因為緊張而減少泌乳量。

專家警告高溫起因於令人憂心的氣候變遷趨勢。

瑞士日內瓦的聯合國世界氣象組織（WMO）發言人努利斯（Clare Nullis）指出：「氣候變遷導致熱浪更早開始。」

她說，不幸的是，如果大氣層溫室氣體濃度升高，導致全球暖化較工業化前升溫2度，那麼「當前情況將是未來的預兆」。

高溫 氣候變遷 義大利

上一則

俄減供天然氣 德國宣布緊急措施增加煤炭使用

下一則

英鐵路公司本周罷工 30年來最大規模

延伸閱讀

熱浪提早來襲 法、英高溫破紀錄 加劇歐洲能源危機

熱浪提早來襲 法、英高溫破紀錄 加劇歐洲能源危機
俄不反對烏克蘭入歐盟 義法表態支持卻遭減供天然氣

俄不反對烏克蘭入歐盟 義法表態支持卻遭減供天然氣
英法西熱浪來襲 氣溫恐將繼續刷新紀錄

英法西熱浪來襲 氣溫恐將繼續刷新紀錄
熱浪侵襲西班牙 野火肆虐消防員疲於奔命

熱浪侵襲西班牙 野火肆虐消防員疲於奔命

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
烏克蘭西部城市利維夫18日舉行陣亡官兵的葬禮。（Getty Images）

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

2022-06-18 10:40
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
法國總統馬克宏（右）、德國總理蕭茲（中）、義大利總理德拉吉（左）難得流露出風趣的一面。（Getty Images）

11小時車程太累人 德法義三國領袖公然比「大小」

2022-06-16 12:37
這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）

破紀錄！印度鋪75公里路 只用105小時

2022-06-17 10:24
俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯對烏克蘭可能成為歐盟成員「沒有任何反對」。美聯社

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

2022-06-17 19:37

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水

阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水
紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀
稱中國第三艘航艦應命名「唐山艦」 惹怒胡錫進封網友

稱中國第三艘航艦應命名「唐山艦」 惹怒胡錫進封網友