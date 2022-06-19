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石川縣發生5.2地震 日本政府：志賀核電廠未受影響

編譯陳韋廷／報導
日本政府19日稱石川縣當日下午發生的地震未影響縣內的志賀核電廠。美聯社
日本政府19日稱石川縣當日下午發生的地震未影響縣內的志賀核電廠。美聯社

日本石川縣能登地方19日下午3時8分（美東時間凌晨2時8分）左右發生推估規模5.2地震，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一表示，地震並未影響到石川縣的志賀核電廠的核設施。

中央社／東京19日電

日本石川縣能登地方今天發生推估規模5.2地震，最大震度6弱出現在石川縣珠洲市。這起地震不會帶來海嘯威脅。防衛省為掌握災情狀況，已派遣兩架F-15戰機進行空中情蒐。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台、讀賣新聞報導，這起地震發生在當地時間今天下午3時8分，震源位於石川縣能登地方、深度約10公里。最大震度6弱出現在珠洲市、震度5弱出現在石川縣能登町、震度4級出現在石川縣輪島市。

日本內閣官房長官松野博一下午針對地震舉行記者會說，目前未接獲包括志賀核電廠在內的核電設施發生異常通報。

松野說，首相岸田文雄已指示相關部會盡速掌握災情並提供國民正確資訊。

岸田在首相官邸受訪時說，現階段尚未接獲出現重大災情的報告。

日本政府已在今天下午3時9分在首相官邸危機管理中成立官邸對策室，由相關部會局長級官員組成緊急應變小組。

防衛省因應這起地震，已派遣兩架F-15戰機前往搖晃較大地區上空，持續針對受災狀況進行情報蒐集。

珠洲市政府環境建設課表示，接獲數件民眾通報自家出現漏水情況，市府正持續確認相關災情。

石川縣警察本部高速道路交通警察隊表示，尚未確認這起地震造成石川縣內高速道路（類似高速公路）受災，警方正持續確認是否出現災情。

北陸電力公司表示，位於發生震度3級的石川志賀町的志賀核電廠，並未因這起地震出現異常；核電廠附近輻射值也沒有出現變化。

北陸電力公司表示，位於石川縣七尾市的七尾大田火力發電廠，現階段並沒有出現問題，正常運轉中。

這是石川縣繼2007年3月25日在能登半島發生規模6.9地震、出現最大震度6強的「能登半島地震」以來，再度出現震度6弱以上地震。

日本氣象廳表示，能登地方從4年前左右開始出現小規模地震，並在2020年12月後開始出現頻繁傾向。特別是2021年春天後，地震活動在震源慢慢出現變化的同時變為頻繁，2021年9月在珠洲市也發生震度5弱有感地震。

京都大學防災研究所副教授西村卓也說，接下來可能發生相同程度地震，大家要對激烈搖晃抱持警戒。

地震 日本 警察

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