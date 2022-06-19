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熱浪提早來襲 法、英高溫破記錄 加劇歐洲能源危機

編譯中心／綜合18日電
法國已有三分之一地區發布紅色或橙色警報，民眾到艾菲爾鐵塔前的廣場噴泉沖水降溫。（Getty Images）
法國已有三分之一地區發布紅色或橙色警報，民眾到艾菲爾鐵塔前的廣場噴泉沖水降溫。（Getty Images）

俄羅斯持續減少透過北溪一號管線供應到歐洲的天然氣量，使供給遠不及需求，加上提早到來的熱浪讓用電量大增，推升天然氣基準價格，引發歐洲冬天恐怕天然氣儲量不足的隱憂。

歐盟對俄羅斯天然氣的依賴，以及莫斯科可能以削減供應來報復對俄國施加的經濟制裁，使得歐盟對這個問題一直很頭痛。而近期步分歐洲國家異常提早出現熱浪，使得空調電力需求飆升，必須購入更多天然氣。

西班牙多數地區17日氣溫超過華氏95度，某些地區將突破104度，熱浪也導致西班牙多處發生山火，消防員為救火疲於奔命。西班牙天然氣運輸商Enagas表示，隨著氣溫飆升，西班牙電廠16日購買的天然氣量，創下有紀錄以來最高紀錄。

法國和英國17日的酷熱天氣刷新高溫紀錄。法國出現1947年以來，最早出現的熱浪，半數以上省分在下午達到最高或次高警戒層級，西南部許多地區的氣溫突破華氏104度。在氣溫達到「紅色」警戒層級的12個省分，學童被要求停課在家，首府為波爾多的吉倫特省則禁止民眾在戶外活動，法國衛生部更啟用了特別熱線電話。

熱浪也導致西班牙多處發生森林大火，消防員為救火疲於奔命。（Getty Image...
熱浪也導致西班牙多處發生森林大火，消防員為救火疲於奔命。（Getty Images）

英國許多地區則在午後不久達到華氏86度以上，這是英國一連第3天刷新氣溫紀錄，15日為攝氏82.4度以上，16日為85度。德國部分地區超過罕見的華氏100度高溫。義大利同樣受熱浪侵襲，北部部分城鎮已宣布限水，倫巴底大區打算宣布緊急狀態。

義大義兩名政府消息人士稱，如果俄羅斯持續減少供應，義大利可能會在下周宣布天然氣供給進入警戒狀態，這意味工業用天然氣必須採取配給制，並增加煤炭發電。

此外，俄烏戰爭導致烏克蘭無法出口數百萬噸糧食，已導致全球糧食價格飆升，歐洲多國提早到來的熱浪更將令乾旱情形惡化，影響小麥等收成，進一步衝擊全球糧食供應，尤其打擊依賴進口穀物的北非國家。

天然氣 熱浪 俄羅斯

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