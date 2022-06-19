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南亞暴雨釀洪災 孟加拉、印度已84死 近600萬人受困

編譯中心／綜合18日電
孟加拉希耳赫特地區民眾，18日在洪水中行進。（美聯社）
孟加拉希耳赫特地區民眾，18日在洪水中行進。（美聯社）

孟加拉、印度兩國北部近日因季風雨引發洪災，官員今天指出，兩國已至少84人死亡，洪水也導致近600萬人受困。

孟加拉低窪地區數以百萬計的民眾經常受到洪水威脅，專家指出，氣候變遷使洪災發生的頻率、嚴重程度和不可預測性升高。

過去一周不間斷的豪雨淹沒了孟加拉東北部大片地區，有些人被困在屋頂一整天，更有人挨餓整整兩天。當局派出部隊撤出與鄰近社區聯繫切斷的家庭，學校成了避難所，收容因河流決堤而被洪水淹沒村莊的居民。

孟加拉警方說，從昨天下午以來，暴風雨引發的雷擊已在孟加拉造成至少25人死亡，其中有3名年齡介於12歲至14歲之間的少年，昨天被閃電擊中喪命，並有超過400萬人受困。

位在希耳赫特的孟加拉第3大國際機場昨天也因為洪水而被迫關閉。

印度官員則表示，該國已至少59人死亡，並引發了毀滅性的洪水，這讓數百萬人陷入困境。

印度東北部偏遠的梅加拉雅省官員桑格瑪於推特發文稱，自16日以來，當地發生多起土石流且河水氾濫淹沒道路，至少有16人喪生。

緊鄰的阿薩姆省接連下了5天豪雨，逾180萬人受洪水影響，行政官員沙已指示地方官員向受困於洪災的民眾提供「一切必要的協助和救濟」。

氣象預報指出，由於孟加拉和印度東北部的上游地區下大雨，未來兩天洪災將進一步惡化。本周降雨前，希耳赫特地區仍從5月底的洪災中復元重建。那場洪水為近20年來最嚴重，造成至少10人喪命，400萬人受影響。

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