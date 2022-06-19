美與馬紹爾群島談「新協議」 抗衡中國區域影響力

馬紹爾群島官方18日發布的照片顯示，該國代表與到訪的美方「自由聯合協定」談判團14日於瓜加林美軍基地合影。（Getty Images）

談判人員17日指出，美國和太平洋島國馬紹爾群島希望能在今年底前達成關鍵的經濟與維安協定。華府 正試圖與中國日漸擴張的區域影響力相抗衡。

美國與馬紹爾群島間的20年資助協議「自由聯合協定」（Compact of Free Association，COFA）明年底到期。雙方的第一輪談判已於本周舉行。

中央社引述法新社報導，主要談判人員指出，在馬紹爾群島的第一輪談判「正面」，希望新協定能在「2022年9月底前簽署」。

人口僅6萬的馬紹爾群島雖然是一個主權國家，卻有約40%國家預算仰賴美國。作為回饋，美國能夠在馬紹爾群島建設一系列戰略關鍵軍事設施，包括飛彈靶場與海軍設施等。

美國與密克羅尼西亞、帛琉也簽署類似協定，且同樣即將需要更新。這3個島國涵蓋的太平洋範圍，比美國本土面積還要大。華府認為，藉由自由聯合協定擴大對太平洋島國的資助，能抗衡中國在這片區域拓展外交影響力。

除了擴大資金援助，馬紹爾群島領導人還希望華府解決瓜加林飛彈靶場和其他設施帶來的問題。

由於美國曾在馬紹爾群島進行數十次核武測試，導致當地數處環礁的輻射值極高，持續讓許多島民出現健康問題。

馬紹爾群島也希望在新協定中，加入氣候變遷 的調適與減緩相關措施。

美國總統拜登 的特使尹汝尚（Joseph Yun）表示，「還有很多工作尚待完成，但我們對談判抱持樂觀，將及時達成對各方都有利的結果」。馬紹爾國會議長凱迪（Kenneth Kedi）是談判團隊一員，他也對達成協定態度樂觀。「如果華府解決了關鍵問題，我們明天就簽署。」

雙方下一輪面對面談判，預定於7月底在華府舉行。