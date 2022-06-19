記者遇害事件後 沙烏地王儲首訪土耳其等國 強化關係

沙烏地阿拉伯 一名外交官透露，沙國王儲沙爾曼將於20日前往埃及、約旦，而後訪問土耳其，以強化區域關係。另一方面，美國總統拜登 也將在7月中旬前往沙烏地阿拉伯，出席波斯灣合作理事會區域峰會；他17日淡化將與沙爾曼碰面一事，強調出訪沙國的原因並非與對方會面。

沙國一名外交官說，沙國實際領導人沙爾曼這次出訪，將討論「區域和國際一系列議題以及國際合作的未來」，還將簽署若干投資 和能源協議。外交官還說，沙爾曼可能在7月下旬訪問希臘、賽普勒斯和阿爾及利亞。目前沙國政府尚未確認相關消息。

土耳其總統厄多安也昨天宣布，沙爾曼將於22日訪問土耳其。這將是異議記者卡舒吉在沙國駐伊斯坦堡總領事館遭到殺害後，沙烏地王室首次訪問土耳其。該事件震驚世界，也對沙土兩國關係造成沉重打擊。

另據中央社引述法新社報導，拜登17日也被問到，若7月出席會議與沙爾曼碰面時，將如何處理這項有關卡舒吉的議題。卡舒吉擁有美國永久居留權，替美國「華盛頓郵報」撰文。

拜登對此回答：「一如我過往一貫處理方式。我不會和他見面，我不會和MBS見面。」MBS是穆罕默德．沙爾曼的縮寫。拜登說：「我是去參加一場國際會議，他只是與會人士之一。」

不過，沙國對此指出拜登會先與國王沙爾曼會面，之後與王儲沙爾曼見面。拜登這回訪問沙國，預料將施壓對方提高產油量，期盼讓美國節節攀升的燃料價格與通貨膨脹降溫。