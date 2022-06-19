我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

記者遇害事件後 沙烏地王儲首訪土耳其等國 強化關係

編譯中心／綜合18日電

沙烏地阿拉伯一名外交官透露，沙國王儲沙爾曼將於20日前往埃及、約旦，而後訪問土耳其，以強化區域關係。另一方面，美國總統拜登也將在7月中旬前往沙烏地阿拉伯，出席波斯灣合作理事會區域峰會；他17日淡化將與沙爾曼碰面一事，強調出訪沙國的原因並非與對方會面。

沙國一名外交官說，沙國實際領導人沙爾曼這次出訪，將討論「區域和國際一系列議題以及國際合作的未來」，還將簽署若干投資和能源協議。外交官還說，沙爾曼可能在7月下旬訪問希臘、賽普勒斯和阿爾及利亞。目前沙國政府尚未確認相關消息。

土耳其總統厄多安也昨天宣布，沙爾曼將於22日訪問土耳其。這將是異議記者卡舒吉在沙國駐伊斯坦堡總領事館遭到殺害後，沙烏地王室首次訪問土耳其。該事件震驚世界，也對沙土兩國關係造成沉重打擊。

另據中央社引述法新社報導，拜登17日也被問到，若7月出席會議與沙爾曼碰面時，將如何處理這項有關卡舒吉的議題。卡舒吉擁有美國永久居留權，替美國「華盛頓郵報」撰文。

拜登對此回答：「一如我過往一貫處理方式。我不會和他見面，我不會和MBS見面。」MBS是穆罕默德．沙爾曼的縮寫。拜登說：「我是去參加一場國際會議，他只是與會人士之一。」

不過，沙國對此指出拜登會先與國王沙爾曼會面，之後與王儲沙爾曼見面。拜登這回訪問沙國，預料將施壓對方提高產油量，期盼讓美國節節攀升的燃料價格與通貨膨脹降溫。

拜登 沙烏地阿拉伯 投資

上一則

韓網紅赴烏參戰 「李根大尉」恐被處1年徒刑

下一則

俄「過濾營」慘況… 烏6旬婦被迫「脫衣驗身」訴屈辱過程

延伸閱讀

白宮國安顧問蘇利文染疫 是否隨拜登出席G7峰會未定

白宮國安顧問蘇利文染疫 是否隨拜登出席G7峰會未定
拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀
世界晚報╱拜登騎自行車摔倒 忙起身報平安

世界晚報╱拜登騎自行車摔倒 忙起身報平安
拜登騎自行車摔倒 並未受傷

拜登騎自行車摔倒 並未受傷

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
烏克蘭西部城市利維夫18日舉行陣亡官兵的葬禮。（Getty Images）

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

2022-06-18 10:40
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
法國總統馬克宏（右）、德國總理蕭茲（中）、義大利總理德拉吉（左）難得流露出風趣的一面。（Getty Images）

11小時車程太累人 德法義三國領袖公然比「大小」

2022-06-16 12:37
這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）

破紀錄！印度鋪75公里路 只用105小時

2022-06-17 10:24

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見