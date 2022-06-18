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烏克蘭超美志工投身救援 代表國家出賽2022環球小姐

編譯徐榆涵／即時報導
阿帕娜森珂在烏俄戰爭期間積極投入志工活動，為民眾分送麵包等食物。截自IG（＠crystal.viktoria）
阿帕娜森珂在烏俄戰爭期間積極投入志工活動，為民眾分送麵包等食物。截自IG（＠crystal.viktoria）

烏克蘭環球小姐主辦單位15日宣布，決定選派2021年烏克蘭環球小姐亞軍、在烏俄戰爭期間積極投入志工活動的名模阿帕娜森珂（Viktoria Apanasenko），出賽2022年環球小姐大賽，並公布了她熱心為前線士兵及老人煮飯、發送食物的暖心照片。

Republic World報導，烏克蘭環球小姐組委會在臉書上指出，由於烏俄戰爭爆發，主辦方今年放棄傳統的節日表演，在諮詢環球小姐主辦方後，決定將烏克蘭2022年環球小姐的頭銜頒給2021年烏克蘭環球小姐亞軍阿帕娜森珂，她將代表烏克蘭參加2022年環球小姐大賽。

烏克蘭環球小姐組委會表示，來自北部城市切爾尼戈夫的阿帕娜森珂在戰爭期間積極參與志工活動，在當地餐廳為烏克蘭武裝部隊士兵及老人煮飯，也和友人為老人、小孩、流離失所的民眾分發食物、藥品及衛生用品。

現年27歲的阿帕娜森珂畢業於國立基輔塔拉斯舍甫琴科大學（Taras Shevchenko University）心理學院的社會工作學位，渴望幫助解決社會問題並支持弱勢族群。此外，她也是一名模特兒。

烏克蘭環球小姐組委會還表示，目前已經開始與設計師合作，要以烏克蘭民族服飾為基礎，設計出最能代表烏克蘭人民力量象徵的比賽服裝，贏得世界環球小姐大賽冠軍。

27歲的阿帕娜森珂（Viktoria Apanasenko）將代表烏克蘭參加20...
27歲的阿帕娜森珂（Viktoria Apanasenko）將代表烏克蘭參加2022年環球小姐大賽。截自IG（＠crystal.viktoria）
阿帕娜森珂在當地餐廳為烏克蘭武裝部隊士兵及老人煮飯，表示自己渴望幫助解決社會問題...
阿帕娜森珂在當地餐廳為烏克蘭武裝部隊士兵及老人煮飯，表示自己渴望幫助解決社會問題並支持弱勢族群。截自IG（＠crystal.viktoria）

烏克蘭 臉書

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