我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

美國、以色列揭伊朗挖「超大地道」 疑似鋪路核武

編譯中心／綜合17日電
美國星球實驗室公司（Planet Labs）提供的衛星照片顯示，伊朗納坦茲鎮的南方正挖築一條規模浩大的地道網絡。（美聯社）
美國星球實驗室公司（Planet Labs）提供的衛星照片顯示，伊朗納坦茲鎮的南方正挖築一條規模浩大的地道網絡。（美聯社）

美國和以色列發現伊朗在納坦茲（Natanz）核能設施南側開鑿龐大的地道網絡，納坦茲鎮是伊朗境內最大的鈾濃縮設施地點，此舉不免讓美、以情報官員懷疑，這是伊朗為打造新核設施的最大手筆。

紐約時報指出，地道網絡位處深山，能抵擋美軍的「碉堡剋星」巨型鑽地炸彈和網路攻擊。數十年以來，位於伊朗中西部納坦茲附近一片荒涼地帶就是德黑蘭核計畫的心臟。伊朗始終堅稱當地的「地下試驗場」僅供生產和平用途的供電核燃料。但以色列竊得的證據顯示，伊朗製作核彈的計畫已上路20年。

為保護自身核子計畫，伊朗近年興建深度地下設施，目前為止最成功的是名為福爾多（Fordow）的場址，位處一個大山底部的革命衛隊基地，2009年9月首度被揭。當時伊朗意識到計畫曝光，趕在美、法要揭發前向國際原能總署「自首」福爾多場址的存在。

這次美、以發現的龐大地道網絡離納坦茲很近，且類似福爾多場址。

不過紐時報導，美以雙方對伊朗人盤算如何使用新核設施乃至相關威脅有多緊迫，有截然不同解讀。美國官方認為伊朗設置這條地道，主要是為了重建過去幾年被以色列摧毀的基礎建設；而以色列認為這條超大地道顯然是伊朗想要更大規模地進行濃縮鈾的製程。

美國總統拜登下月將展開任內首次中東訪問，前往以色列、沙烏地阿拉伯，修補與這兩盟邦間關係，屆時勢必得討論要否採取更極端措施阻止伊朗；以色列與沙烏地都與伊朗不對盤。 

國際原子能總署（IAEA）本月稍早表示，伊朗只需幾周就能取得武器等級的濃縮鈾，足以做出一枚核彈，不過至少還另需兩年才能讓核彈成為可用的武器。

近期才退役的前美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth F. McKenzie Jr.）表示，德黑蘭當局打算拿核子能力當成與美國談判的籌碼，至少短期是如此。

伊朗 以色列 核彈

上一則

日本最高法院判政府「免賠福島核災」 引發災民不滿

下一則

烏克蘭入歐盟邁第一步 歐盟執委會支持「成候選國」

延伸閱讀

中連5月減持美國債 12年新低 減少損失、分散外匯存底

中連5月減持美國債 12年新低 減少損失、分散外匯存底
核協議談判無果 美祭新制裁 加強施壓伊朗

核協議談判無果 美祭新制裁 加強施壓伊朗
減少依賴俄能源 歐盟與以色列、埃及簽天然氣進口協議

減少依賴俄能源 歐盟與以色列、埃及簽天然氣進口協議
繼歐盟之後 挪威要求以色列占領區產品需標示產地

繼歐盟之後 挪威要求以色列占領區產品需標示產地

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點