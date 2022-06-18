美國、以色列揭伊朗挖「超大地道」 疑似鋪路核武

美國星球實驗室公司（Planet Labs）提供的衛星照片顯示，伊朗納坦茲鎮的南方正挖築一條規模浩大的地道網絡。（美聯社）

美國和以色列 發現伊朗 在納坦茲（Natanz）核能設施南側開鑿龐大的地道網絡，納坦茲鎮是伊朗境內最大的鈾濃縮設施地點，此舉不免讓美、以情報官員懷疑，這是伊朗為打造新核設施的最大手筆。

紐約時報指出，地道網絡位處深山，能抵擋美軍的「碉堡剋星」巨型鑽地炸彈和網路攻擊。數十年以來，位於伊朗中西部納坦茲附近一片荒涼地帶就是德黑蘭核計畫的心臟。伊朗始終堅稱當地的「地下試驗場」僅供生產和平用途的供電核燃料。但以色列竊得的證據顯示，伊朗製作核彈 的計畫已上路20年。

為保護自身核子計畫，伊朗近年興建深度地下設施，目前為止最成功的是名為福爾多（Fordow）的場址，位處一個大山底部的革命衛隊基地，2009年9月首度被揭。當時伊朗意識到計畫曝光，趕在美、法要揭發前向國際原能總署「自首」福爾多場址的存在。

這次美、以發現的龐大地道網絡離納坦茲很近，且類似福爾多場址。

不過紐時報導，美以雙方對伊朗人盤算如何使用新核設施乃至相關威脅有多緊迫，有截然不同解讀。美國官方認為伊朗設置這條地道，主要是為了重建過去幾年被以色列摧毀的基礎建設；而以色列認為這條超大地道顯然是伊朗想要更大規模地進行濃縮鈾的製程。

美國總統拜登下月將展開任內首次中東訪問，前往以色列、沙烏地阿拉伯，修補與這兩盟邦間關係，屆時勢必得討論要否採取更極端措施阻止伊朗；以色列與沙烏地都與伊朗不對盤。

國際原子能總署（IAEA）本月稍早表示，伊朗只需幾周就能取得武器等級的濃縮鈾，足以做出一枚核彈，不過至少還另需兩年才能讓核彈成為可用的武器。

近期才退役的前美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth F. McKenzie Jr.）表示，德黑蘭當局打算拿核子能力當成與美國談判的籌碼，至少短期是如此。