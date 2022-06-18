日本最高法院判政府「免賠福島核災」 引發災民不滿

因福島核災而疏散的居民向日本政府提出索賠的集體訴訟，但最高法院17日判決政府無須為2011年福島核災負賠償責任，所有賠償責任將由東京電力公司一力承擔。災民和支持者當天聚集在最高法院門前抗議判決。（美聯社）

綜合日媒報導，因福島核災而疏散的居民向日本 政府提出索賠的集體訴訟，但最高法院17日判決政府無須為2011年福島核災負賠償責任，所有賠償責任將由東京電力公司一力承擔，災民對此感到不滿。類似訴訟還有數起，這是日本最高法院首度做出這樣的判決。

共同社報導，日本最高法院17日判決指出，「當時估算的海嘯的規模與方向與實際發生海嘯均不同，即使政府行使監管權，勒令東京電力公司採取必要措施，也很可能無法防止海嘯導致的大規模洪水 」。共同社指出，這項判決將對後續相關訴訟影響重大。

2011年3月11日的東日本大震災引發巨大海嘯，衝擊東京電力公司（Tepco）福島第一核電廠，造成自1986年車諾比核電廠事故以來最嚴重的核災，數十萬人被迫撤離。

在數起集體訴訟案中，原告向東京電力公司和國家要求損害賠償。日本最高法院今年3月駁回東電上訴維持二審判決，要求東京電力公司對約3700人賠償14億日圓（約1040.8萬美元）。

下級法院先前的判決，針對政府預見災害並下令東京電力公司採取行動預防核災的責任上，持不同見解。

日本產經新聞報導，有些災民表示只有東京電力公司一力承擔賠償根本無法真正糾正事故，也有人表示希望國家真誠面對當年核災。