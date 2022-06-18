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印度新募兵計畫引青年抗議將失業 暴動釀至少一死

編譯中心／綜合17日電
印度政府日前宣布改革武裝部隊募兵方式，包括役期從17年砍到4年，在各地引發反對抗議與破壞活動，有警察16日對空鳴槍以驅散投擲石塊的抗議群眾，有關單位則關閉至少一個地區的行動網路以防止進一步的騷亂。（路透）
印度政府日前宣布改革武裝部隊募兵方式，包括役期從17年砍到4年，在各地引發反對抗議與破壞活動，有警察16日對空鳴槍以驅散投擲石塊的抗議群眾，有關單位則關閉至少一個地區的行動網路以防止進一步的騷亂。（路透）

印度總理莫迪的政府本周宣布，對138萬多人的武裝部隊募兵方式進行大改造，引發大批民眾抗議。CNN報導，當地有警察16日對空鳴槍以驅散投擲石塊的抗議群眾，有關單位則關閉至少一個地區的行動網路以防止進一步的騷亂。

莫迪政府提出「Agnipath」新徵兵計畫，將招收4.6萬名年紀在17歲半至21歲之間的男女，非軍官層級的新兵役期為4年，且只有四分之一可望繼續服更長役期。目的是設法降低人員平均年齡，並且削減退休俸方面的支出。

但計畫公布後的第二天，印度就有許多有意從軍的年輕人走上街頭，抗議新制將使他們失去原本可達10數年的任期保障。

印度南部城市塞康德拉巴德的火車17日遭縱火，濃煙沖天。（路透）
印度南部城市塞康德拉巴德的火車17日遭縱火，濃煙沖天。（路透）

截至今日，示威潮已擴散至印度8個省分，示威群眾縱火焚燒火車車廂、向執法人員投擲石塊、霸占重要公路並焚燒輪胎，攻擊路過車輛，就連小學校車也不放過。抗議者中至少已有一人死亡，多人受傷，據報導，在南部城市塞康德拉巴德，警察向大約500名示威者開槍。

執政的印度人民黨（BJP）部分成員也不贊同該計畫，擔心未來計畫中的士兵有75%會在服役4年後失業。莫迪政府為求安撫抗議者，緊急宣布今年徵兵年齡上限拉高到23歲，但較短的役期在潛在新兵之間引發關切。

印度政府目前年度國防開支達到706億美元，僅次於美國和中國，軍費開支排世界第三位。

印度 警察 退休

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