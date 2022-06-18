WTO達成疫苗專利讓渡 開發中國家受惠

世界貿易組織（WTO ）164個會員國的貿易部長17日達成一項歷史性的包裹協議，內容包括放寬疫苗 授權限制、減少漁業補貼，和確保糧食安全，164國代表在場內歡聲雷動。

歷經五天的馬拉松式協商，各國同意未來開發中國家不須經專利持有者同意，即可使用專利生產和供應疫苗五年，且期限可能延長；WTO成員國也就減少漁業補貼達成協議，以避免導致過度捕撈，開發中國家將獲兩年豁免；各國也在一份聲明中同意，將採取具體措施，以促進食品和農產品貿易，並重申限制出口管制的重要性。

據中央社引述法新社報導，世衛 秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，「世貿已經很久沒有看到如此大量的多邊成果了。你們達成的協議方案將改變世界各地人們的生活。結果顯示，世貿實際上有能力因應我們這個時代的緊急情況。」

華爾街日報報導，此針對新冠疫苗的智慧財產權的妥協措施，將使得南非等開發中國家業者，較易在限定情況下製造與出口已申請專利的疫苗，也就是這些開發中國家的業者只要獲得該國政府批准，就能在未獲疫苗專利持有者的同意下，製造與出口武肺疫苗。目前全球新冠疫苗供應過剩，此在智財權規定上的改變，對新冠疫苗的實際生產製造的衝擊有限。