我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市面臨住房危機 租金穩定法延長

法拉盛大聯盟推三方案建平價屋

役期從17年砍到4年 印度新募兵計畫在各地引發抗爭

編譯周辰陽／即時報導
印度政府日前宣布改革武裝部隊募兵方式，包括役期從17年砍到4年，在各地引發反對抗議與破壞活動，有警察16日對空鳴槍以驅散投擲石塊的抗議群眾，有關單位則關閉至少一個地區的行動網路以防止進一步的騷亂。路透
印度政府日前宣布改革武裝部隊募兵方式，包括役期從17年砍到4年，在各地引發反對抗議與破壞活動，有警察16日對空鳴槍以驅散投擲石塊的抗議群眾，有關單位則關閉至少一個地區的行動網路以防止進一步的騷亂。路透

CNN報導，印度反對新募兵計畫的抗議擴大，有警察16日對空鳴槍以驅散投擲石塊的抗議群眾，有關單位則關閉至少一個地區的行動網路以防止進一步的騷亂。

印度總理莫迪的政府本周宣布，對138萬多人的武裝部隊募兵方式進行大改造。在此之前，印度陸海空三軍分別募兵，最低軍銜的士兵通常服役長達17年。名為《Agnipath》（印地語的「火焰路徑」）的新計畫將招收46000名年紀在17歲半至21歲之間的男女，非軍官層級的新兵役期為4年，且只有四分之一可望繼續服更長役期。

莫迪政府提出新徵兵計畫，目的是設法降低人員平均年齡，並且削減退休俸方面的支出。然而，不只潛在新兵、退伍軍人與在野黨領袖，甚至連執政的印度人民黨（BJP）部分成員都對改良過的徵兵計畫持保留意見。如BJP議員甘地（Varun Gandhi）日前致函國防部長表示，根據新徵兵計畫招來的兵員中，有75%會在服役4年後變成失業。

莫迪政府為求安撫抗議者，緊急宣布今年徵兵年齡上限拉高到23歲，但較短的役期在潛在新兵之間引發關切。比哈爾邦吉哈納巴德縣（Jehanabad district, Bihar）一位上街抗議的年輕人就告訴記者，「服務時間只有4年，我們之後要去什麼地方？我們入伍4年後將會無家可歸，所以我們封住了道路」。

報導指出，示威抗議遍及印度多個區域，如東部的比哈爾邦、南部的泰倫迦納邦（Telangana）與北方的北方邦與哈里亞納（Haryana）邦等地都有反兵役改革抗議與破壞行為。

印度 警察 退休

上一則

法德義領袖訪烏「挺入歐盟」 行前猜忌不斷 被質疑來勸降

下一則

俄烏戰爭的目標是要粉碎俄羅斯？馬克宏：這樣永無和平

延伸閱讀

打造晶片供應鏈 印度挹注300億

打造晶片供應鏈 印度挹注300億
動員1500人 印度105小時蓋75公里路破紀錄

動員1500人 印度105小時蓋75公里路破紀錄
印度失業率居高 擬聘百萬公務員

印度失業率居高 擬聘百萬公務員
印度聾啞男童受困深井4天 與時間賽跑急救援

印度聾啞男童受困深井4天 與時間賽跑急救援

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
澳洲科學家發現了可以吃並且消化泡沫塑料(Styrofoam)的蟲子。(昆士蘭大學／University of Queensland)

快看世界／能吃泡沫塑料 「超級蟲」有望解決環保難題

2022-06-16 12:15
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法
年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增

年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增