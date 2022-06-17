疫情未解…北韓再爆腸道傳染病 金正恩下令送藥

北韓官媒勞動新聞16日在頭版刊登金正恩（圖右）和妻子李雪主（圖左）一同檢查捐贈藥品的照片。（美聯社）

北韓 新冠疫情 逐漸緩解，「疑似病例」已連續兩天降至3萬例以下，但北韓西南部今天又傳出爆發「急性腸道傳染病」疫情，可能是傷寒、痢疾或者霍亂，境內醫療體系恐將承受更大壓力。對此，北韓領導人金正恩 已捐贈家中常備用藥到疫區。

韓聯社報導，除了持續應對新冠疫情之外，北韓黃海南道的海州市近日爆發「急性腸道傳染病」，金正恩15日向勞動黨海州委員會寄送與腸道傳染病有關的家庭用藥，但未具體說明是什麼疾病。

韓聯社援引朝中社報導指出，北韓所指的腸道疾病是指經由糞便傳染引起的腸道疾病，例如傷寒、痢疾或霍亂，並指金正恩要求制定嚴將的隔離措施，徹底阻斷傳播途徑，並在疫區進行消毒作業。但目前沒有提到有多少人染病。

而北韓官媒勞動新聞今天在頭版刊登金正恩和妻子李雪主一同檢查捐贈藥品的照片，分析認為，向疫區捐贈藥品可能是李雪主的主意，以安撫民心。

而北韓在疫情、經濟膠著之際仍不停止試射核武的計畫，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天表示，北韓似乎在擴建核試場址。

報告指出，豐溪里核試驗設施3號隧道的準備工作似乎已經完成，在3號隧道外的影像顯示有一道擋土牆和一些小樹或灌木的小景觀，可能是為高階官員到訪而設。

CSIS更指出，分析專家首度在此場址設施4號隧道中看見新的興建活動，「強烈顯示北韓致力要重新啟動它，以進行未來可能執行的核試」。

3號與4號隧道先前從未用於核試，兩隧道入口在2018年拆除，當時北韓宣稱自行暫停核武與洲際彈道飛彈（ICBMs）測試。

南韓官員本周曾表示，北韓已準備在「任何時間」進行核試，時間由金正恩決定。