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結束49年「威士忌戰爭」 加拿大、丹麥瓜分北極小島

編譯中心／綜合15日電
丹麥外交部長庫服特（中）和加拿大外交部長趙美蘭（右）在簽署畫分漢斯島協議後交換酒類禮物。（美聯社）
丹麥外交部長庫服特（中）和加拿大外交部長趙美蘭（右）在簽署畫分漢斯島協議後交換酒類禮物。（美聯社）

加拿大與丹麥為了北極圈一座無人居住的貧瘠小島吵了數十年，兩國占領小島所使用的武器卻是國旗和瓶裝酒，14日兩國協議分島，終於結束這場「威士忌戰爭」（whiskey war）。

加拿大與丹麥14日在渥太華（Ottawa）的外長簽署儀式上，正式宣布協議畫分漢斯島（Hans Island），島上因此出現加拿大與歐洲的首條陸地邊界。

兩國分割這塊腎臟形狀島嶼、結束49年來的良性僵局，被譽為和平解決領土爭端的模範，與俄羅斯入侵烏克蘭形成對比。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，「北極圈是國際合作的燈塔、遵循法治。在全球安全受威脅之際，加拿大、丹麥等民主國家能與原住民合作依循國際法解決分歧，其重要性甚於以往。」

漢斯島面積1.3平方公里，位於加拿大埃爾斯米爾（Ellesmere）與丹麥王國的格陵蘭（Greenland）之間。1973年，當局為畫定加拿大與格陵蘭的海上邊界，就此開啟這場詼諧的領土爭執。

過去數十年來，丹麥與加拿大人陸續搭乘直升機造訪該島宣示主權，衍生出外交抗議和網路運動，甚至是要加拿大人抵制丹麥酥的呼聲。

數十年來登島的外交部長不下26位，兩國部長級官員在島上會各自豎起國旗，留下一瓶威士忌或烈酒給對方享用，並附上一些滑稽的字條。趙美蘭表示：「很多人叫它威士忌戰爭，我認為它是最友善的戰爭。」

加拿大 原住民 烏克蘭

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