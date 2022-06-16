日圓跌跌不休 日貨萬物齊漲

俄烏戰爭導致國際能源、糧食及原物料價格飆漲，數10年物價文風不動的日本 ，也有許多廠商迫於成本宣布調漲價格。日本政府亟欲在這一波通膨擺脫數10年的通縮陰影，但企業未有調薪跡象，在萬物齊漲下，民眾仍只能捏緊荷包度日。

日本這波漲價潮由國民零食「美味棒」開了第一槍，自1979年上市以來，美味棒一直維持一10日圓，在2007年的原物料飆漲中也選擇減輕一公克而沒漲價，但今年1月宣布將售價升為12日圓，調漲兩成。

日本國內今年已有超過1萬件商品漲價，平均漲幅為13%，其中不乏知名品牌。

在日本，商品漲價是件大事。企業能否維持產品價格穩定，被民眾視為「是否夠努力」的一種表現。為了向民眾解釋漲價的苦衷，美味棒製造商甚至製作一系列廣告表達這種「不得已」心情。

自1990年代泡沫經濟破滅後，日本經濟長期陷入停滯，通貨緊縮持續長達30年。在「不調薪水、不多消費、不漲物價」之下，三者形成惡性循環。

2010年，中國大陸的國內生產毛額（GDP）超越日本，成為全球第二大經濟體。且根據經濟合作發展組織（OECD）統計，日本平均年薪自1990年以來停在約3萬8500多美元，幾乎沒有成長。

今年全球出現通膨浪潮，美國聯準會接連升息抑制通膨，日本央行卻仍維持寬鬆政策 ，美日貨幣政策差異也推動市場資金從日圓流向美元。日圓匯價15日跌破135.5日圓兌1美元，創1998年以來新低。

這波匯價走貶，最高興的或許是國際觀光客。疫情 趨緩，各國紛紛重開邊境，不少國人也等著重溫赴日旅遊，此時能換到的日圓也變多了，正好儲存旅遊基金。

然而民眾只見到物價上漲，日常支出增加，走弱的日圓也意味以美元計價的進口產品價格更高，尤其日本幾乎全仰賴進口的能源。

日本今年4月消費者物價上升2.1%，終於突破日銀設下的2%門檻，但主因來自疫情和俄烏戰爭下飆升的進口價格，薪資和經濟並沒有實質成長，是一種「壞通膨」。

日銀總黑田東彥近日表示「數據顯示，日本消費者對物價上漲的容忍度提高」，暗示通縮心態是日本經濟長期低迷的原因，引發輿論批評，他隨即道歉。

不過對於日銀而言，這波物價上漲是日本擺脫通縮的重要機會，而且日本2%的通膨率，比歐美8%以上溫和許多，因此日本暫時不會改變負利率超寬鬆政策。匯率間接影響的物價，只能靠民眾繼續捏緊荷包撐過去。