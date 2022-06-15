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猴痘涉歧視將更名 科學家：性行為可能傳播

編譯中心╱綜合14日電
鑑於人們對「猴痘」的名稱具有污名化和種族主義的擔憂，世界衛生組織正考慮正式更名。(美聯社)
鑑於人們對「猴痘」的名稱具有污名化和種族主義的擔憂，世界衛生組織正考慮正式更名。(美聯社)

鑑於人們對「猴痘」（Monkeypox）的名稱具有污名化和種族主義的擔憂，世界衛生組織（WHO）正在考慮對其進行正式更名。

外媒報導，超過30位國際科學家上周表示「猴痘具有歧視性和污名化，且迫切需要重新命名」。一位發言人指出「目前的名稱不符合世衛組織建議避免使用地理區域和動物名稱的指南，在當前全球疫情爆發的背景下，繼續提及並將這種病毒命名為『非洲病毒』不僅不準確、且具有歧視性和污名化」。

發言人還補充說「世衛組織正在就更合適的名稱諮詢病毒專家」，並強調「命名疾病應該以盡量減少負面影響為目標，並避免對任何文化、社會、國家、地區、專業或種族群體造成冒犯」。值得注意的是，有團體已經警告過有關猴痘污名化的情況，非洲外國記者協會5月下旬就曾要求西方媒體停止使用黑人的照片來突出有關猴痘的報導。

科學家們還提出另一觀點，即在本次猴痘傳播中患者出現的病變在許多情況下與過去非洲歷史中記錄到的不同，代表與任何其他疾病一樣，它可以發生在世界任何地區、不分種族或民族，因此科學家們認為任何種族或膚色都不應該成為這種疾病的代表。

科學家表示，在義大利少數猴痘病患的精液中偵測到病毒片段，讓科學家懷疑該疾病可能經由性行為傳播。

路透報導，猴痘病毒被認為是透過密切接觸感染者的呼吸道分泌物或皮膚病變而傳播。許多確診的猴痘病例都是和性伴侶有過這類親密接觸。

自5月初以來，全球約30國已通報超過1300例猴痘病例，主要是在歐洲。大多數確診病例曾發生男男性行為。

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