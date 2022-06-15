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熱爆 西班牙飆109.4°F 法國恐提早出現104°F

編譯中心╱綜合14日電
西班牙兩名婦女14日帶著寵物在巴倫西亞的噴泉中降溫。(歐新社)
西班牙兩名婦女14日帶著寵物在巴倫西亞的噴泉中降溫。(歐新社)

西班牙昨天出現一波熱浪，中、南部氣溫已飆破華氏104度，甚至可能高達109.4度；這波熱浪接下來也將侵襲法國等地。氣象學家指出，這個季節出現異常高溫是因全球暖化所致。

西班牙國家氣象局發言人戴康波（Ruben del Campo）表示，西班牙才經歷至少100年來最炎熱的5月，6月上半月又經歷「異常」高溫，目前的熱浪可能帶來「極端高溫」，且「可能持續到這個周末」。

國家氣象局表示，這是自1981年來最早出現的熱浪，西班牙中部與南部地區今天氣溫飆破華氏104度，南部安達魯西亞（Andalusia）地區甚至將高達109.4度，尤其是在哥多華市（Cordoba）與塞維亞市（Seville）。

路透報導，預報員表示，來自北非洲的熱氣團導致氣溫升高，從現在到6月16日或17日，也就是在6月21日夏季正式宣告來臨的前幾天，西班牙大多數地區都會出現令人窒息的熱浪。

發言人戴康波說：「6月出現極端高溫並非前所未聞；事實上，在21世紀，出現熱浪的頻率已是原本的5倍。」戴康波警告，這波熱浪接下來幾天也將蔓延到歐洲各地，像是法國等。

法國氣象機構表示，熱浪可能會在明天晚間侵襲南部地區，讓法國多數地區的乾旱變得更加嚴重，威脅農作物收成。

法國氣象局氣象預報員奈森（Frederic Nathan）說，自15日起，法國多數地區將出現華氏100.4度或104度高溫；就這個季節來說，「過早」出現這種溫度。

法國約有三分之一地區已實施用水限制措施，公用事業敦促農民、工廠與公共服務提供者「節約」用水。

熱浪 高溫 暖化

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