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英送難民去盧安達 挨批不人道

編譯中心╱綜合14日電
英國倫敦有示威者13日聚集在內政部外，抗議政府將尋求庇護者送往盧安達。（路透）
英國倫敦有示威者13日聚集在內政部外，抗議政府將尋求庇護者送往盧安達。（路透）

英國以1億2000萬英鎊（約1.48億美元）與盧安達簽訂協議，準備把一些由歐陸乘坐小船橫渡英吉利海峽抵英的非法移民，送到非洲內陸國家盧安達居住。

英國此舉被人權組織和宗教領袖等批評做法不人道，並引發訴訟。代表這批尋求庇護者的律師指出，政府應停止遣送偷渡客往盧安達，直至下月高等法院對該政策的合法性作全面司法審視，但英國倫敦上訴法院13日駁回人權組織反對遣送非法入境者往非洲盧安達的要求；法院預計7月就這項政策的整體合法性進行充分聽審。

慈善團體說，約有37名逃離阿富汗、敘利亞、伊朗、伊拉克等國的移民原訂今天啟程，但一連串法律挑戰成功已使人數減至7人。高等法院預計還要審理至少3個上訴案。

人權團體說這項政策將使移民處境危險，盧安達本身的人權紀錄正受外界檢視，且聯合國難民事務高級專員公署曾說，盧安達沒能力處理這些申請案，一些移民有被送回母國的風險。

聯合國難民公署署高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）批評英國這項政策「完全錯誤」，「英國不應把其責任出口到另一個國家」。英首相強生堅稱，這是為了阻止難民冒死乘船橫渡英倫海峽前往英國，並打擊人口走私集團。

英國 非法移民 聯合國

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